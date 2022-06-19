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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Втрати України на фронті набагато менші, ніж у противника, - Данілов

Втрати України на фронті набагато менші, ніж у противника, - Данілов

19 червня, 2022 неділя
08:31
війна з Росією Олексій Данілов

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що Росія зазнає під час повномасштабної війни набагато більших втрат, ніж Україна

Про це Данілов заявив у інтерв'ю канадському виданню The Globe and Mail

Секретар РНБО відмовився розголошувати, скільки українських військових загинуло з початку повномасштабного вторгнення, але наголосив, що "втрати України набагато менші, ніж у противника".

Він зазначив, що ситуація на передовій складна, адже росіяни мають перевагу в артилерії та важкій техніці. 

"Ситуація на передовій напружена, складна, і я не з тих, хто вважає, що російська армія слабка. У них дуже великі ресурси, і вони їх сюди привели. Наших воїнів це не лякає. Ми тримаємо свої позиції. Іноді ми переходимо в контратаки. Але війна все ще триває, і ми далекі від її кінця", - сказав Данілов. 

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РНБО
поранені
загиблі
артилерія
Олексій Данілов
важке озброєння
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