Втрати України на фронті набагато менші, ніж у противника, - Данілов
Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що Росія зазнає під час повномасштабної війни набагато більших втрат, ніж Україна
Про це Данілов заявив у інтерв'ю канадському виданню The Globe and Mail.
Секретар РНБО відмовився розголошувати, скільки українських військових загинуло з початку повномасштабного вторгнення, але наголосив, що "втрати України набагато менші, ніж у противника".
Він зазначив, що ситуація на передовій складна, адже росіяни мають перевагу в артилерії та важкій техніці.
"Ситуація на передовій напружена, складна, і я не з тих, хто вважає, що російська армія слабка. У них дуже великі ресурси, і вони їх сюди привели. Наших воїнів це не лякає. Ми тримаємо свої позиції. Іноді ми переходимо в контратаки. Але війна все ще триває, і ми далекі від її кінця", - сказав Данілов.
- За даними Генштабу ЗСУ з 24 лютого до 18 червня РФ втратила в Україні 33 350 військових.
- 18 червня Олексій Данілов закликав політиків не оприлюднювати неперевірені дані про кількість загиблих українських військових.
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