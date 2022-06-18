Про це він заявив у інтерв'ю LIGA.net.

"Я хочу ще раз звернутися до діячів, які розповідають, що у нас щоденно 200, 300 і більше людей (гинуть, - ред.) на фронті. Дехто взагалі про 1000 заявив. У них немає можливості отримати таку інформацію", - запевнив Данілов.

Він наголосив, що цього не можна робити навіть для того, аби тиснути на партнерів.

"Я не знаю, що це. Але треба відповідати за свої слова. І коли мова йде про загиблих, такого робити в жодному разі не можна. Цим не можна жонглювати. Це не кеглі й не цирк. Це життя людей. Якщо ви партнери – ви сідаєте і розмовляєте", - сказав Данілов.

16 червня голова української переговорної групи з росіянами нардеп Давид Арахамія заявив, що у зіткненнях з російськими військами щоденно гинуть та отримують поранення до тисячі українських захисників.

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