Зараз на полі бою щодня гинуть від 200 до 500 українських воїнів, - Арахамія
Голова української переговорної групи з росіянами, нардеп Давид Арахамія заявляє, що у зіткненнях з російськими військами щоденно гинуть та отримують поранення до тисячі українських захисників
Про це повідомляє видання "Axios".
Під час поїздки до Вашингтону Арахамія сказав, що втрати вбитими українських військових становлять у середньому від 200 до 500 чоловік, не кажучи про значну кількість поранених.
Він додав, що в Україні мобілізовано 1 млн чоловік і є можливість збільшити чисельність армії ще на 2 млн, щоб продовжити боротьбу проти агресії Росії.
"В нас є люди, навчені атакувати, контратакувати, але для цього нам потрібна зброя", зазначив Арахамія.
- Нагадаємо, у середині травня президент Володимир Зеленський заявляв, що в боях з російськими окупантами на найскладніших напрямках на Сході країни може гинути від 50 до 100 українських військових. Згодом цю ж цифру повторив міністр оборони Олексій Резніков.
- На початку червня радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк повідомляв, що втрати українських військових зараз становлять від 100 до 200 людей щодня.
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