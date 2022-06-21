Про це інформує Чугуївська районна державна адміністрація Харківської області.

Як зазначається, мінування нею росіяни проводять за допомогою реактивних систем залпового вогню, зокрема "Ураган" або вертолітною системою дистанційного мінування лише на ґрунт.

РДА повідомляє, що міна може мати зелений, сіро-зелений, жовто-сірий або коричнево-сірий колір.

"Виявивши ПТМ-1, інші боєприпаси, їх залишки або підозрілі предмети терміново телефонуйте до Державної служби України з надзвичайних ситуацій за номером 101. Не підходьте до них та не беріть до рук", - наголошує РДА.

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