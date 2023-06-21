Про це пише The Economist у статті, присвяченій начальнику ГУР Кирилу Буданову.

Зазначається, що у березні 2022 року російські ракети поцілили в будівлю ГУР на Рибальському острові в Києві.

"Вікна повибивало, а старі будівлі неподалік були зруйновані", - пише The Economist.

Українські розвідники у коментарі виданню розповіли, що перша атака РФ "паралізувала" багатьох.

"Офіцери згадують терор, коли падали ракети, вилітали вікна й обвалювалися напівзруйновані будівлі. Люди, які чекали в приймальні на зустріч зі своїм шефом, впали на підлогу.

За кілька миттєвостей відчинилися двері й вийшов Кирило Буданов, який сказав: "Все в порядку" і наказав повернутися до роботи. Він обтрусився, одягнув кепку і вийшов надвір, щоб оглянути пошкодження", - йдеться в публікації.

За даними The Economist, 29 травня 2023 року росіяни намагалися знову атакувати штаб-квартиру ГУР балістичними та крилатими ракетами, а також дронами. Вони ледь не влучили у будівлю ГУР та сусідній автомобільний міст, а дрони зачепили іншу будівлю. Тоді над Києвом та областю збили всі 11 ракет.

Наступного дня президент Росії Володимир Путін похвалився "точним" ударом, який знищив комплекс ППО. Російські пропагандисти заявили, що Буданова евакуювали до Німеччини з пораненням і він нібито впав у кому.

"The Economist може підтвердити, що жодне з цих тверджень не відповідає дійсності", - наголошують у статті.

Фейк про хворобу Буданова

Російські пропагандистські ЗМІ заявили, нібито 29 травня РФ обстріляла будівлю Головного управління розвідки України, внаслідок чого було "поранено" Кирила Буданова. За словами російських видань, очільника розвідки доправили до Німеччини на лікування, де він "знаходився у тяжкому стані".

Пізніше ворожі медіа, нібито посилаючись на матеріал німецького видання Stern заявили, що глава ГУР "перебуває у комі". Видання спростувало існування цього матеріалу та заявило, що це фейк російських пропагандистів.

Сам Кирило Буданов 20 червня висміяв фейки російської пропаганди.



"Зараз в Україні створюється спеціальний загін безсмертних командувачів – Валерій Залужний, я, Степан Бандера, Симон Петлюра, Іван Мазепа. Загін безсмертних буде серед ночі приходити у сни до російських обивателів, які прагнули захопити Україну, і їх кошмарити", - прокоментував глава ГУР.

20 червня заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова опублікувала фото з зустрічі очільника ГУР Кирила Буданова з послом Японії Мацудою Кунінорі, таким чином спростувавши фейк Росії про "хворобу" голови розвідки.

"Не муляж, всі учасники зустрічі живі та здорові", - написала Джапарова.