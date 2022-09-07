Росіяни двічі за день обстріляли Сумщину. 17 прильотів
За день, 7 вересня, російський агресор двічі вдарив по території Сумської області
Про це повідомив керівник Сумської ОВА Дмитро Живицький.
"Сьогодні росіяни двічі відкривали мінометний вогонь по території Есманьської громади. Всього 17 прильотів. Без жертв та руйнувань", - йдеться у повідомленні.
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