Росіяни двічі за день обстріляли Сумщину. 17 прильотів

Про це повідомив керівник Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Сьогодні росіяни двічі відкривали мінометний вогонь по території Есманьської громади. Всього 17 прильотів. Без жертв та руйнувань", - йдеться у повідомленні.

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