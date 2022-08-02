English Львів Головна
ua en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Росіяни гатили по двох районах Дніпропетровщини: є руйнування будинків і перебита лінія електропередач

Росіяни гатили по двох районах Дніпропетровщини: є руйнування будинків і перебита лінія електропередач

2 серпня, 2022 вiвторок
08:28
війна з Росією Росіяни гатили по двох районах Дніпропетровщини

Вночі на 2 серпня російська армія тримала під прицілом два райони Дніпропетровщини - Синельниківський та Криворізький

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у телеграм.

По Синельниківському ворог ударив з РСЗВ (реактивних систем залпового вогню). У Покровській громаді є руйнування житла, пошкоджені автівки. Попередньо, люди не постраждали.  

У Криворізькому районі російська ствольна артилерія накрила вогнем Широківську та Зеленодольську громади. Людей не зачепило. 

У свою чергу в селі Кошове перебита лінія електропередач, тому село без світла. Працюють електрики. В інших районах області на цю хвилину спокійно. 

  • У ніч на 1 серпня 2022 року російська армія здійснила обстріл із реактивних систем залпового вогню по місту Марганець та смт Червоногригорівка що на Дніпропетровщині. Внаслідок ворожого обстрілу двоє мирних жителів зазнали поранення.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Росія
Кривий Ріг
Дніпропетровщина
Військові новини
Читайте також:
Путін
31 липня, 2022 неділя
Путін ліквідовує російську еліту, яка має на нього компромат, - генерал-майор СБУ Ягун про випадок з Чубайсом
російський стратегічний ракетний комплекс "Тополь-М"
Автор Олексій Яровий
31 липня, 2022 неділя
Зброя ворога: російський стратегічний ракетний комплекс "Тополь-М" як аргумент стримування та загрози
Знищений російський танк
1 серпня, 2022 понедiлок
ЗСУ знищили нові російські склади з боєприпасами, танки, артустановки й ліквідували 52 рашистів
Київ
+20°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.21
    Купівля 39.21
    Продаж 40.39
  • EUR
    Купівля 39.5
    Продаж 41.04
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, вiвторок
2 серпня
08:42
Донеччина
У Бахмуті та Мар'їнці внаслідок російських обстрілів загинули три мирних жителів
08:30
Ексклюзив
окупанти
Передислокації росіян з нашого напрямку на Південь України не відчувається, - речник Східного угрупування військ Череватий
08:23
ЗАЕС окупанти
Росія відкидає звинувачення США у використанні Запорізької АЕС як військової бази та поширює фейк про розкол у СБУ
08:17
Микола Княжицький
Про почуття гумору і відповідальності, російську церкву і порно
08:00
Олаф Шольц
Шольц відреагував на звинувачення у згортанні військової допомоги Україні
08:00
Ексклюзив
Катерина Ступницька
Герої України. Врятувала десятки бійців у день своєї загибелі: бойова медикиня Катерина Ступницька
07:41
Бої ЗСУ з окупантами
У районах Бахмута, Пісків і Зайцевого йдуть бої, ворог безуспішно здійснив висування військ на Харківщині, - Генштаб ЗСУ
07:35
Капітолій, Вашингтон (США)
У Вашингтоні сталася стрілянина неподалік Капітолію, є загиблий та поранені
07:12
Артем Далакян
Українському чемпіону світу призначили бій з обов'язковим претендентом на титул WBA
07:01
США
У США назвали умову, за якої можуть застосувати ядерну зброю
06:48
Анналена Бербок
У Німеччині обіцяють підтримку Тайваню в разі можливого нападу Китаю
06:33
Жозеп Боррель
Боррель звинуватив РФ у порушенні газових контрактів
06:15
Рашисти продовжують обстрілювати Миколаїв та область
У Миколаєві прогриміли потужні вибухи, є поранені
05:58
Повінь у Кентуккі
У штаті Кентуккі масштабні повені: загинули 37 людей, сотні зникли безвісти
05:45
Евакуаційний автобус - ілюстративне фото
Обстріл окупантів евакуаційного автобуса на Херсонщині: кількість загиблих зросла
05:28
Ваги на дорогах
В Україні, де можливо, відновили роботу дорожні пости вагового контролю
05:06
Борд у Фінляндії, що нагадує росіянам про війну в Україні
У Фінляндії на кордоні з РФ з'явився борд, який нагадує росіянам про війну в Україні
04:47
Американські експерти підтвердили, що українських військовополонених в Оленівці підірвали росіяни
04:23
ЗСУ ведуть бої
Росія забирає війська зі Сходу на Південь, щоб зупинити контрнаступ ЗСУ. Україна може також атакувати в районі Ізюму
04:00
США китай санкції
Візит представника США на Тайвань підірве американо-китайські відносини, - КНР в ООН
03:38
Джо Байден
Байден підтвердив ліквідацію лідера "Аль-Каїди" Аймана аз-Завахірі
03:13
Javelin
США продасть Великій Британії ПТРК Javelin на $300 млн
02:50
Запорізька АЕС
Україна в ООН закликала протидіяти ядерному тероризму РФ та закрити небо над атомними станціями
02:27
На Сумщині впродовж доби росіяни обстріляли три громади, минулося без жертв
02:04
знищена техніка окупантів
На Півдні авіація ЗСУ тричі вдарила по опорних пунктах ворога, знищено понад 30 окупантів
01:41
Ентоні Блінкен
Росія використовує Запорізьку АЕС, як "живий щит" і небезпечно "брязкає ядерною зброєю", - Блінкен
01:18
Євро
Україна починає процес приєднанням до Єдиної зони платежів у євро
00:55
Усама бен Ладен та Айман аз-Завахірі
США ліквідували в Афганістані ватажка "Аль-Каїди" аз-Завахірі. Байден виступить зі зверненням, - AP
00:47
Антоніу Гутерріш
Генсек ООН закликає повністю знищити ядерну зброю у світі
00:39
Північний потік газ
Росія з політичних причин надалі відмовляється забирати турбіну для Північного потоку - 1 , - Німеччина
00:35
Ексклюзив
Микола Маломуж
Ті, хто виїжджає з Росії – це потенційна загроза режиму Путіна, - генерал Маломуж
00:32
Крим- це Україна
"Біжи, Аксьонов, біжи! Міст вічно не стоятиме". У Криму шириться рух опору окупантам
00:17
Емманюель Макрон
Воєнні злочини, скоєні в Україні, не залишаться безкарними, - Макрон
00:15
Зеленський Макрон
"Це не дрібниці для нас". Зеленський попросив Макрона посприяти розблокуванню 8 млрд євро макрофіну для України
00:05
Ексклюзив
порт
Україні потрібен ефективний експорт залізної руди, - гендиректор Центру транспортних стратегій Вовк
00:05
Ексклюзив
Полонений
Чекати немає сил, хочеться кричати та просити про допомогу, - дружина полоненого морського піхотинця
2022, понедiлок
1 серпня
23:55
російська армія
Російські солдати, яких позбавили свободи через відмову воювати в Україні, поскаржилися у слідчий комітет РФ
23:51
Ердоган
"Зерновий коридор" можливий завдяки особливим відносинам з Україною і РФ, - Ердоган
23:40
Пам'ятник Катерині ІІ в Одесі
Зеленський відповів на петицію про заміну пам'ятника Катерині II в Одесі
23:21
Джо Байден
Президент США Джо Байден підписав меморандум про надання Україні військової допомоги на $550 мільйонів
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV