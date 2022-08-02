Росіяни гатили по двох районах Дніпропетровщини: є руйнування будинків і перебита лінія електропередач
Вночі на 2 серпня російська армія тримала під прицілом два райони Дніпропетровщини - Синельниківський та Криворізький
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у телеграм.
По Синельниківському ворог ударив з РСЗВ (реактивних систем залпового вогню). У Покровській громаді є руйнування житла, пошкоджені автівки. Попередньо, люди не постраждали.
У Криворізькому районі російська ствольна артилерія накрила вогнем Широківську та Зеленодольську громади. Людей не зачепило.
У свою чергу в селі Кошове перебита лінія електропередач, тому село без світла. Працюють електрики. В інших районах області на цю хвилину спокійно.
- У ніч на 1 серпня 2022 року російська армія здійснила обстріл із реактивних систем залпового вогню по місту Марганець та смт Червоногригорівка що на Дніпропетровщині. Внаслідок ворожого обстрілу двоє мирних жителів зазнали поранення.
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