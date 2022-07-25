Росіяни гатили по трьох районах Дніпропетровщини: пошкоджено підприємство й газовід, постраждала дитина
Росіяни випустили по Нікопольському району Дніпропетровщині до 40 реактивних снарядів, з артилерії обстріляли Криворізький район, а по Дніпровському району прилетіло дві ворожі ракети
Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко
У ніч на 25 липня під приціл у Нікопольському районі потрапили дві громади - Марганецька та Мирівська, в якій пошкоджені 6 приватних будинків, газовід та постраждала 10-річна дівчинка. Росіяни випустили по цьому району до 40 реактивних снарядів.
У Дніпровському районі дві ракети рашистів влучили по сільгосппідприємству у Любимівській громаді. Загорілися два ангари, однак пожежу вогнеборцям вдалося приборкати. Ніхто не постраждав.
У Криворізькому районі ворог обстріляв зі ствольної артилерії Зеленодольську громаду. На щастя, без жертв та руйнувань.
- Росія намагатиметься захопити Одесу та Дніпро, без цього їхні цілі не будуть вважатися досягнутими, -вважає політолог Тарас Березовець
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