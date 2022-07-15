Без контролю над Одесою та Дніпром росіяни вважатимуть свою місію невиконаною, - політолог Березовець
Росія намагатиметься захопити Одесу та Дніпро, без цього їхні цілі не будуть вважатися досягнутими
Про це у ефірі Еспресо заявив політолог та боєць ЗСУ Тарас Березовець.
"Зараз їхнє завдання - вийти на кордони Луганської та Донецької області, але вони будуть далі просуватися. Їхня мета абсолютно очевидна - ключове місто, яке їх цікавить в центрі України - це Дніпро. Рух через Краматорськ, Костянтинівку, Павлоград і на Дніпро. На півдні - це Одеса. Без контролю над цими містами вони будуть вважати для себе невиконаною цю місію", - сказав Березовець.
Військовий вважає, що росіяни працюватимуть над цим.
"Не треба недооцінювати нашого ворога. Він надзвичайно небезпечний, він озброєний, він має фактично необмежені можливості відновлення, в тому числі ствольної артилерії, вироблення нових снарядів, набоїв. Якщо у нас не буде достатньо високоточної техніки, цей конфлікт буде тривати дуже довго. Довго - це 2-3 роки", - підсумував він.
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