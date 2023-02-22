Росіяни готують провокації на Запоріжжі, - мер Мелітополя
Мер Мелітополя Іван Федоров заявив, що в Запорізькій області росіяни готують провокації: залякують місцевих мешканців, закликають їх до евакуації чи просять знайти бомбосховища
Про це міський голова Мелітополя поінформував у телеграмі.
Зазначається, що росіяни готують провокації в Мелітопольському районі: загарбники ходять по домівках місцевих мешканців та закликають евакуюватися чи знайти бомбосховище.
"Загарбники звикли діяти за "донецьким сценарієм": або лякати жителів "злими Збройними Силами України", щоб люди не чекали на повернення України, або гірше – влаштовують провокації, щоб потім звинуватити ЗСУ", - зазначив Іван Федоров.
- Нагадаємо, раніше в етері Еспресо мер Мелітополя заявив, що окупанти будують підземні бункери біля міста, масово готуючись до оборони. Зокрема в селищі Новомиколаївка, поблизу Мелітополя, росіяни заривають у землю морські контейнери.
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