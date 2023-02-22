Росіяни готують провокації на Запоріжжі, - мер Мелітополя

Про це міський голова Мелітополя поінформував у телеграмі.

Зазначається, що росіяни готують провокації в Мелітопольському районі: загарбники ходять по домівках місцевих мешканців та закликають евакуюватися чи знайти бомбосховище.

"Загарбники звикли діяти за "донецьким сценарієм": або лякати жителів "злими Збройними Силами України", щоб люди не чекали на повернення України, або гірше – влаштовують провокації, щоб потім звинуватити ЗСУ", - зазначив Іван Федоров.