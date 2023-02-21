Окупанти будують підземні бункери біля Мелітополя, масово готуючись до оборони, - мер Федоров
Іван Федоров, міський голова Мелітополя, зазначив, що загарбники будують вже підземні міста, наприклад, у селищі Новомиколаївка поблизу Мелітополя вони заривають у землю морські контейнери
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Окупанти масово готуються до оборони. Ми вже не говоримо про ті декілька ешелонів оборонних споруд, які вони побудували з трьох сторін Мелітополя: зі сторони Василівки, Бердянська та Херсонщини. Сьогодні загарбники будують вже підземні міста. Наприклад, у селищі Новомиколаївка поблизу Мелітополя вони масово заривають у землю морські контейнери для того, щоб побудувати для себе такий підземний бункер", - розказав міський голова Мелітополя.
Іван Федоров додав, що окупантам також поставили задачу, щоб підготувати для свого керівного складу бомбосховища міста: у будівлі колишнього районного управління СБУ, також у колишній податковій інспекції, у Таврійському агротехнологічному університеті та Палаці культури залізничників – це основні бомбосховища Мелітополя, які вороги точно будуть використовувати не для захисту цивільного населення.
"Тож сьогодні загарбники чітко розуміють, що ту мантру, яку вони розповідають про начебто "сухопутний коридор, який ніхто не віддасть", про те, що "вони точно будуть йти далі" – всі розуміють, що це лише пропаганда. Окупанти готуються, що з Мелітополя їм доведеться тікати, тому сьогодні намагаються підготуватися до оборони", - підкреслив Федоров.
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