У Мелітополі окупанти знайшли спосіб, як позбавляти населення права на житло, - ЗМІ
У тимчасово окупованій Запорізькій області, в Мелітополі, загарбники ходять по квартирах: якщо у власників немає документів на житло - їм погрожують виселенням
Про це поінформувало видання "РІА-Мелітополь".
Журналісти ствердили: до тимчасово окупованого Мелітополя на Запоріжжі привезли значну кількість військових РФ: їх селять у готелі, школи та виробничі приміщення.
Так, загарбники проводять обшуки в квартирах місцевих мешканців та перевіряють документи на власність житла.
"Непрохані гості наполегливо вимагають їм відкрити і ставлять безліч запитань. Деякі "старші" будинків активно допомагають окупантам і вказують на квартири, господарі яких виїхали з міста.Були випадки, що житло опечатували. Навіть якщо у квартирі є люди, відвідувачі просять показати документи на право власності. У разі їх відсутності встановлюють термін, після якого загрожують виселенням", - зазначили у виданні.
- Нагадаємо, згідно з вечірнім зведенням Генштабу від 15 лютого, на Луганщині загарбники закрили цивільний хірургічний корпус лікарні для надання допомоги пораненим військовим РФ, а в Новій Каховці росіяни проводять диверсії з відібраними в місцевих плавзасобами.
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