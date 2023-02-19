У Мелітополі окупанти знайшли спосіб, як позбавляти населення права на житло, - ЗМІ

Про це поінформувало видання "РІА-Мелітополь".

Журналісти ствердили: до тимчасово окупованого Мелітополя на Запоріжжі привезли значну кількість військових РФ: їх селять у готелі, школи та виробничі приміщення.

Так, загарбники проводять обшуки в квартирах місцевих мешканців та перевіряють документи на власність житла.

"Непрохані гості наполегливо вимагають їм відкрити і ставлять безліч запитань. Деякі "старші" будинків активно допомагають окупантам і вказують на квартири, господарі яких виїхали з міста.Були випадки, що житло опечатували. Навіть якщо у квартирі є люди, відвідувачі просять показати документи на право власності. У разі їх відсутності встановлюють термін, після якого загрожують виселенням", - зазначили у виданні.