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Головна війна з Росією У Новій Каховці окупанти відбирають у мирних мешканців плавзасоби й використовують їх для диверсій, - Генштаб

У Новій Каховці окупанти відбирають у мирних мешканців плавзасоби й використовують їх для диверсій, - Генштаб

15 лютого, 2023 середа
19:08
війна з Росією окупанти, орки

Згідно з вечірнім зведенням Генштабу, на Луганщині загарбники закрили цивільний хірургічний корпус лікарні для надання допомоги пораненим військовим РФ, а в Новій Каховці росіяни проводять диверсії з відібраними в місцевих плавзасобами

Про це мовиться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

Окупанти на Луганщині закрили хірургічне відділення місцевого медичного закладу, аби лікувати поранених військових РФ:

"В Старобільську Луганської області, на території хірургічного корпусу місцевої лікарні, окупанти розгорнули військовий шпиталь для лікування важкопоранених російських військовослужбовців. Хірургічний корпус повністю закритий для використання цивільними особами. Станом на 11 лютого відзначено прибуття близько 20 військових вантажних автомобілів із пораненими росіянами", - зазначили в Генштабі.

А в Новій Каховці, Херсонщина, загарбники відбирають в місцевих мешканців плавзасоби, аби далі проводити диверсії та провокації. Так, росіяни обшукують приватні садиби та вилучають необхідні речі.

Росіяни надалі прагнуть вийти на адмінкордони Донецької та Луганської областей попри значні втрати

"Противник, попри значні втрати, не відмовляється від намірів вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей, для чого суттєво продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках", - ствердили в пресслужбі.

За добу 15 лютого росіяни завдали по Україні 17 авіаційних ударів, здійснили 28 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по цивільній інфраструктурі Покровська Донецької області та Херсонщини.

Повідомляється, що є загиблі й поранені мирні жителі: уражено багатоповерхівку в Покровську та знову обстріляно лікарню в Бериславі.

"Високою залишається загроза подальших російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України", - наголосили військові.

Захисники уразили 14 районів зосередження особового складу та військової техніки окупантів і збили вертоліт РФ Ка-52

Упродовж доби українська авіація завдала 11 ударів по районах концентрації особового складу та військової техніки росіян, а також 5 ударів по позиціях зенітно-ракетних комплексів.

Водночас військові на східному фронті знищили російський гвинтокрил Ка-52.

А захисники ракетних військ й артилерії уразили пункт управління противника, 3 райони зосередження живої сили та 2 склади боєприпасів росіян.

Ситуація за напрямками

Фахівці не виявили ознак формування наступальних угруповань противника на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках.

"Визначені підрозділи збройних сил РБ та збройних сил РФ продовжують виконувати завдання у прикордонних з Україною районах. На полігонах РБ тривають заходи бойової підготовки російських військ", - ствердили в пресслужбі.

Одночасно окупанти не припиняють завдавати мінометних та артилерійських обстрілів по позиціях підрозділів Сил оборони та населених пунктів поблизу лінії зіткнення.

Під ворожим вогнем опинилися райони населених пунктів Янжулівка Чернігівської області; Рожковичі, Товстодубове, Білокопитове, Вовківка, Волфине та Басівка Сумської області та Гранів, Красне, Вовчанськ, Землянки, Рублене, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна і Крейдянка на Харківщині.

Російська авіація з території РФ вдарила по Наумівці на Сумщині та Гранову і Удах Харківської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник атакував з танків, мінометів та артилерії понад 15 населених пунктів, зокрема Крохмальне, Чернещину Харківської області; Новоєгорівку, Макіївку, Стельмахівку, Невське і Червонопопівку на Луганщині та Терни, Новоселівку, Спірне, Роздолівку та Степове Донецької області.

На Бахмутському напрямку під вогнем мінометів та артилерії опинилися райони понад 15 населених пунктів, серед них - Миколаївка, Васюківка, Білогорівка, Веселе, Дубово-Василівка, Бахмут, Ступочки, Курдюмівка, Дружба та Майорськ.

На Авдіївському та Шахтарському напрямках під танкові, мінометні та артилерійські обстріли потрапили 14 населених пунктів, включаючи Водяне, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка, Побєда, Микільське, Вугледар, Новоукраїнка, Пречистівка та Золота Нива Донецької області.

На Запорізькому напрямку загарбники атакували райони понад 15 населених пунктів, зокрема, Темирівка, Малинівка, Червоне, Чарівне, Гуляйпільське, Білогір’я, Мала Токмачка, Новоданилівка, Оріхів та Запорізьке Запорізької області.

На Херсонському напрямку від російської артилерії постраждали Херсон, а також райони понад 10 населених пунктів, включаючи Золоту Балку, Гаврилівку, Качкарівку, Зміївку, Берислав, Веселе, Львове, Тягинку, Берегове Херсонської області та Очаків на Миколаївщині.

  • Нагадаємо, уранці 15 лютого ворожі війська били по Миколаївській області, зокрема по Очаківській громаді.
  • Вранці 15 лютого російські війська знову гатили по Куп'янську на Харківщині, внаслідок чого сталися пожежі.
  • 15 лютого російська армія вдарила по багатоповерхівці в Покровську, що на Донеччині: відомо про якнайменше 12 поранених людей, ще двоє - під завалами.
  • Удень 15 лютого в повітряному просторі Києва виявили 6 цілей, попередньо, це були повітряні кулі з відбивачами, запущені з РФ: більшість із них збила ППО.
російська армія
Луганщина
Сумщина
Херсонщина
Чернігівщина
Донеччина
окуповані території
окупанти
Авдіївка
Запорізька область
Бахмут
Нова Каховка
Харківщина
втрати окупантів
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