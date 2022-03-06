Росіяни готуються бомбардувати Одесу, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що війська РФ готуються бомбардувати Одесу
Про це він сказав під час брифінгу.
"Вони готуються бомбардувати Одесу. Росіяни завжди приїжджали в Одесу, завжди відчували в Одесі тільки тепло, тільки щирість. А що тепер? Бомби проти Одеси, артилерія проти Одеси, ракети проти Одеси - це буде воєнний злочин", - заявив президент.
Він додав, що бомбардування Одеси буде й історичним злочином.
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