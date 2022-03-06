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Війна з Росією: хроніка
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Росіяни готуються бомбардувати Одесу, - Зеленський

6 березня, 2022 неділя
12:37
війна з Росією Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що війська РФ готуються бомбардувати Одесу

Про це він сказав під час брифінгу.

"Вони готуються бомбардувати Одесу. Росіяни завжди приїжджали в Одесу, завжди відчували в Одесі тільки тепло, тільки щирість. А що тепер? Бомби проти Одеси, артилерія проти Одеси, ракети проти Одеси - це буде воєнний злочин", - заявив президент.

Він додав, що бомбардування Одеси буде й історичним злочином.
 

  • Нагадаємо, ветеран російсько-української війни Марченко очолив Одеську військову адміністрацію.
  • Бунт на кораблі: морпіхи РФ відмовилися висадитися на замінований пляж Одеси
  • Російський десант намагався висадитися у районі Коблево на Одещині, ворог відступив з втратами
  • 3 березня новопризначений голова обласної військової адміністрації Одещини полковник Максим Марченко запевнив, що Одеса та область була, є і буде під прапором України.

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Володимир Зеленський
Одещина
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бомбардування
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