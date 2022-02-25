Російський десант намагався висадитися у районі Коблево на Одещині, ворог відступив з втратами

Про це повідомляє "Думская".



Командування бригади повідомило виданню, що ввечері 25 лютого російська армія спробувала висадити в районі Коблево морський і повітряний десант. Українські бійці вступили в бій.



У результаті спроба ворога висадити десант була припинена. Противник відступив, втративши вбитими не менше 20 осіб.



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