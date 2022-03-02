Ветеран російсько-української війни Марченко очолив Одеську військову адміністрацію
1 березня президент Володимир Зеленський призначив ветерана російсько-української війни Максима Марченка очільником Одеської ОВА
Про це свідчить указ на сайті президента.
"Призначити Марченка Максима Михайловича головою Одеської обласної державної адміністрації", - ідеться в документі.
Від 2020 року цю посаду обіймав Сергій Гриневецький.
- Максим Марченко - полковник, учасник російсько-української війни. Він командував 24 окремим штурмовим батальйоном "Айдар", у 2017-му став заступником командира 92 окремої механізованої бригади, у 2018-му - командиром 28 механізованої бригади.
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