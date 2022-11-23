1. Побоювання, що одне з таких суден може бути використане для підриву арок мосту через Керченську протоку. Або для диверсій у портах Азовського моря.

2. Намір "сховати" в Азовському морі від українських морських безпілотників найцінніші кораблі. Насамперед ті, з яких запускаються ракети по об'єктах на території України.

Росіяни вже заявляли, що для запуску безпілотників у бік Севастополя були використані вантажні судна, залучені у зернових перевезеннях. Ймовірно, що російські військові так думають насправді. Тому бояться за свої кораблі.

3. Підготовка до битви за Мелітополь і Бердянськ.

Якщо українським військам вдасться просунутися і перекрити вогнем артилерії або фізично рух усі перевезення через Мелітополь, то через Азовське море здійснюватиметься забезпечення російського угруповання на лівому березі Дніпра

- Для протидії українському наступу по цьому напряму Росія використає корабельну артилерію. Поки що цей напрям виглядає неминучим з огляду на географічний фактор. Особливо це стосується Мелітополя. (На карті позначений ймовірний театр активних бойових дій).

- Якщо українським військам вдасться просунутися і перекрити вогнем артилерії або фізично рух усі перевезення через Мелітополь, то через Азовське море здійснюватиметься забезпечення російського угруповання на лівому березі Дніпра. Забезпечення цього угруповання є і буде під постійним руйнівним тиском української артилерії з правого берега Дніпра (На карті позначено блискавками з урахуванням дальності ураження).

Джерело

Про автора. Володимир Воля, політолог, міжнародник

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