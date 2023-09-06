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Росіяни готуються взяти реванш та перехопити ініціативу на фронті, - Сирський

6 вересня, 2023 середа
08:50
Війна з Росією ЗСУ

Російські загарбники не полишають своїх планів вийти на кордони Донецької та Луганської областей. Натомість вони готуються взяти реванш над українськими захисниками

Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський, пише Military Media Center.

"Оперативна обстановка на східних напрямках залишається складною. Противник не полишає свої плани вийти на кордони Донецької та Луганської областей, вперто готується взяти реванш та перехопити оперативну ініціативу", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на Куп'янському напрямку ворог завершує підготовку штурмових загонів, щоденно обстрілює позиції українських військ з артилерії та мінометів. 

Натомість, за словами Сирського, на Лиманському напрямку продовжується заміна військ на частини 25 армії, які сформовані та перекинуті з території Росії. 

На Бахмутському напрямку тривають запеклі бої, ворог намагається утримати займані позиції, але українські підрозділи "героїчно, крок за кроком, вибивають загарбників з рідної землі". 

  • Протягом вівторка, 5 вересня, українські захисники відбили атаки російських терористів на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському та Запорізькому напрямках. Натомись ЗСУ за час повномасштабного вторгнення ліквідували 266 290 окупантів.

Україна
Луганщина
ЗСУ
Донеччина
окуповані території
окупанти
Авдіївка
Бахмут
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