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Війна з Росією: хроніка
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Сили оборони знищили 610 окупантів, 36 артсистем та 8 танків, - Генштаб

6 вересня, 2023 середа
07:54
Війна з Росією втрати окупантів

Протягом вівторка, 5 вересня, українські захисники відбили атаки російських терористів на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському та Запорізькому напрямках. Натомись ЗСУ за час повномасштабного вторгнення ліквідували 266 290 окупантів

Про це 6 вересня повідомляє Генштаб ЗСУ.

втрати окупантів станом на 06.09.2023

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.09.23 орієнтовно становили:

  • особового складу ‒ близько 266 290 (+610) осіб
  • танків ‒ 4497 (+8)
  • бойових броньованих машин ‒ 8682 (+12)
  • артилерійських систем – 5685 (+36)
  • РСЗВ – 748 (+1)
  • засобів ППО ‒ 505 (+1)
  • літаків – 315 (+0) 
  • гелікоптерів – 316 (+0) 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4519 (+7)
  • крилатих ракет ‒ 1447 (+0)
  • кораблів /катерів ‒ 19 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 8190 (+15)
  • спеціальної техніки ‒ 852 (+1)

Дані уточнюються.

Зведення Генштабу: На фронті відбулося 28 бойових зіткнень

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційних ударів в районах Сидорівки Сумської області та Ветеринарного - Харківської. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 25 населених пунктів, зокрема це Карповичі, Грем'яч Чернігівської області, Зноб-Новгородське, Старикове, Покровка, Олександрівка Сумської області та Шевченка, Стариця, Гатище, Плетенівка, Нестерне, Бударки Харківської області.

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили атаки ворога в районі Новоселівського Луганської області. Противник завдав авіаційного удару в районах Петропавлівки та Крохмального на Харківщині. Ворог продовжує завдавати артилерійських та мінометних обстрілів по населених пунктах, серед них Масютівка, Синьківка, Іванівка, Кислівка, Табаївка та Піщане Харківської області.

На Лиманському напрямку українські військові відбили атаки противника в районі Новоєгорівки Луганської області. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Білогорівка Луганської області, Торське, Сіверськ, Спірне Донецької області. Ворог продовжує завдавати артилерійських та мінометних обстрілів по населених пунктах, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Дронівка, Сіверськ, Верхньокам'янське, Спірне, Григорівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку захисники відбили атаки противника в районах Залізнянське, Кліщіївка, Біла Гора Донецької області. Ворог завдав авіаційного удару в районі Кліщіївка Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Васюківка, Новомаркове, Бахмут, Ступочки, Біла Гора, Залізне Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Авдіївки Донецької області. Ворожих артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Новоолександрівка, Бердичі, Авдіївка, Сєверне, Первомайське, Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки. Противник завдав авіаційного удару біля Красногорівки. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Красногорівка, Мар'їнка, Георгіївка, Побєда, Новомихайлівка, Єлизаветівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Вугледара та Старомайорського. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Вугледар, Пречистівка, Шахтарське, Золота Нива, Велика Новосілка, Благодатне, Урожайне Донецької області.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили атаки противника в районі Роботиного Запорізької області. Противник завдав авіаційних ударів в районах Мала Токмачка, Роботине, Оріхів, Запорізької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Червона Криниця, Мала Токмачка, Роботине, Новоданилівка, Оріхів Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Михайлівки Херсонської області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Михайлівка, Гаврилівка, Іванівка, Херсон Херсонської області.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Росіяни намагалися безуспішно наступати біля Новоєгорівки та Кліщіївки, тривають важкі бої

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському та Мелітопольському напрямках.

На напрямку Роботине-Новопрокопівка українські військові мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника.

"Також, на Лиманському та Бахмутському напрямках противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новоєгорівки та північніше Кліщіївки. Важкі бої тривають", - додали у Генштабі.

Армія РФ завдала 40 авіаційних ударів і здійснила 51 обстріл з РСЗВ по Україні

Протягом доби ворог завдав 40 авіаційних ударів та здійснив 51 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

ЗСУ уразили 14 артзасобів та склад боєприпасів ворога

Авіація сил оборони протягом доби завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 - по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 1 район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 14 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 1 склад боєприпасів та 1 зенітно-ракетний комплекс противника.

  • Сили оборони України продовжують наступ на заході Запорізької області та просунулися до російських укріплень у селі Вербове.
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Контрнаступ ЗСУ
Куп'янськ
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