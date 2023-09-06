Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією Сили оборони продовжують успішний наступ у Запорізькій області, - ISW

Сили оборони продовжують успішний наступ у Запорізькій області, - ISW

6 вересня, 2023 середа
05:34
Війна з Росією ЗСУ

Сили оборони України продовжують наступ на заході Запорізької області та просунулися до російських укріплень у селі Вербове

Про це пише Інститут вивчення війни

Американські аналітики звертають увагу, що українські війська продовжують наступ на заході Запорізької області. Геолокаційні кадри, опубліковані 5 вересня, показують, як росіяни завдають ударів по українських позиціях на північний захід і захід від Роботиного. 

На інших кадрах, опублікованих 5 вересня, видно, що українські війська також просунулися на південь від Роботиного та на північний захід від села Вербове, що за 10 км на схід від Роботиного.

Дані про розташування Сил оборони на північний захід від Вербового свідчать про те, що вони просуваються вздовж лінії російських укріплень, що проходить територією населеного пункту.

Українські військові джерела також підтвердили, що ЗСУ досягли успіху на напрямі Роботине-Новопрокопівка на південь від міста Оріхів, а також ведуть успішні наступальні операції на південь від Бахмута.

Контрнаступ ЗСУ на півдні: хронологія

12 червня заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що ЗСУ звільнили 7 населених пунктів та просунулися на 6,5 км вперед.

Згодом в Міністерстві оборони України офіційно підтвердили звільнення села П’ятихатки в Запорізькій області. Підрозділи на Таврійському напрямку просунулися до 7 км.

24 червня Сили оборони України підтвердили звільнення територій під Красногорівкою у Донецькій області, які були під контролем окупантів з 2014 року.

Пізніше стало відомо, що ЗСУ деокупували село Рівнопіль Донецької області. Воно розташоване у Волноваському районі Донецької області. Армія РФ окупувала населений пункт у березні 2022 року.

5 липня на території Запорізької області президент України Володимир Зеленський утворив десять військових адміністрацій і призначив їхніх керівників.

27 липня 35-а окрема бригада морської піхоти разом зі 129-ю бригадою ТРО "Арей" звільнили село Старомайорське на Донеччині.

31 липня повідомлялося, що загалом за час контрнаступу українські військові звільнили на півдні понад 204 кв.км території.

4 серпня заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що Сили оборони подекуди вже прорвали першу лінію оборони на півдні й перейшли на проміжну.

16 серпня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що українські військові повністю звільнили Урожайне в Донецькій області. Сили оборони закріплюються на досягнутих рубежах.

17 серпня Генштаб повідомив, що українські військові мають успіх біля Урожайного. Згодом стало відомо, що ворог намагався відновити втрачене положення в районі Урожайного Донецької області, проте безуспішно

19 серпня британська розвідка заявила, що Сили оборони продовжують вести наступ вздовж річки Мокрі Яли на Донеччині.

Українські сили просунулися на північ від Роботиного на заході Запорізької області. На думку аналітиків ISW, це дозволятиме ЗСУ почати наступ на менш замінованих ділянках лінії оборони РФ і сприятиме швидшим досягненням України.

23 серпня Генштаб повідомив, що Сили оборони мали успіх і закріплювалися на рубежах Новоданилівки та Новопрокопівки Запорізької області.

27 серпня речник пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун повідомив, що Збройні Сили України просуваються на південь від населеного пункту Роботине у Запорізькій області до села Новопрокопівка.

28 серпня заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що українські військові офіційно звільнили село Роботине Запорізької області.

29 серпня Генштаб повідомив, що ЗСУ мали успіх у напрямку Новоданилівка - Вербове Запорізької області.

російська армія
ЗСУ
Донеччина
Запорізька область
Бахмут
Військові новини
наступ ЗСУ
Контрнаступ ЗСУ
Читайте також:
5 вересня, 2023 вiвторок
США, Британія та ЄС тиснуть на ОАЕ з метою зупинити допомогу РФ у війні з Україною,– ЗМІ
4 вересня, 2023 понедiлок
Ердоган розповів про результати обговорення з Путіним "зернової угоди"
Польща кордон
5 вересня, 2023 вiвторок
Намагався розпиляти паркан: білоруський військовий перетнув кордон Польщі
Київ
+14°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.22
    Купівля 37.22
    Продаж 37.91
  • EUR
    Купівля 40.27
    Продаж 41.21
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, середа
6 вересня
06:59
Оновлено
Атака дронів на Київ, Shahed, шахеди, ППО
РФ атакувала Київ ракетами та обстріляла Одещину "шахедами"
06:46
повінь
Велика повінь накрила Туреччину, Болгарію та Грецію: щонайменше 5 загиблих
06:44
штурм капітолію
У США засудили до 22 років ув'язнення одного з організаторів штурму Капітолія
06:15
ЧВК Вагнер
Британія планує визнати ПВК Вагнера терористичною організацією
04:30
ФК Рух
"Рух" дізнався суперника на стартовий раунд юнацької Ліги УЄФА
03:27
паспорт РФ
Росіяни поставили ультиматум жителям тимчасово окупованої Донеччини: усе через мобілізацію
01:54
Віталій Буяльський
У "Динамо" обрали нового капітана, - ЗМІ
01:41
путін
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 5 вересня
01:20
Збірна України з волейболу
Україна вийшла у плей-офф ЧЄ з волейболу
00:40
геноцид рф вбивство
Омбудсман відповів на заяву ООН про брак доказів геноциду в Україні
00:12
Окупанти
Росіяни обстріляли з артилерії місто та село на Донеччині: поранено п'ять людей
2023, вiвторок
5 вересня
23:58
На фото: військові та Володимир Зеленський
Зеленський підсумував поїздку на фронт: окреслили з військовими пріоритети щодо зброї
23:37
МЗС РФ
МЗС РФ вимагає пояснень від Вірменії щодо ратифікації Римського статуту
23:34
Олександр Новіков
НАЗК відреагувало на ухвалені поправки до закону про декларування: вимагатиме вето президента
23:12
Ентоні Блінкен у Києві
Держдеп не підтвердив інформацію ЗМІ про візит Блінкена в Україну
22:54
Володимир Борисенко
Мер Борисполя вступив до лав ЗСУ
22:43
Румунія, безпілотник, війна з РФ
OSINT-аналітики встановили точне місце падіння російського дрона на території Румунії
22:40
Очільник МОН Оксен Лісовий
"Нечесний спосіб уникнути мобілізації": міністр Лісовий підтримав скасування відстрочки для деяких студентів
22:14
Німеччина солдат армія
Уряд Німеччини оприлюднив черговий пакет допомоги Україні
22:06
Секретар РНБО Олексій Данілов
Данілов: "вибори" в окупації потрібні РФ для подальшого примусового призову
21:52
Кім Чен Ин та Путін
У США відреагували на активізацію переговорів РФ та КНДР щодо військової співпраці
21:41
Ольга Стефанішина
Стефанішина озвучила терміни готовності України до вступу у ЄС та НАТО
21:30
Ексклюзив
Реджеп Ердоган та Путін
Журналіст Цимбалюк: Ердоган був в Путіна як посланець Заходу
21:30
ЗСУ війна
"Створить багато клопоту для росіян": у ЗСУ пояснили, що дасть деокупація Кліщіївки під Бахмутом
21:12
Масова бійка
У Шотландії напали на підлітків-біженців з України: поліція почала розслідування
21:11
Аналітика
Сергій Згурець
На півдні зросла кількість напрямків, де ЗСУ здійснюють тиск на ворога по лінії оборони. Колонка Сергія Згурця
20:54
ЗСУ
ЗСУ за добу уразили 12 артзасобів та склад боєприпасів противника, — Генштаб
20:42
Буданов і Пишний представили пам'ятну монету від НБУ до Дня воєнної розвідки
20:37
На фото: Льотчик російського гелікоптера Мі-8
Стало відомо, скільки отримав російський пілот, який втік в Україну на Мі-8
20:34
російська пропаганда
В іспаномовному Telegram шириться пропаганда, що РФ не перемогла Україну, бо Путін "не хоче вбивати християн"
20:32
Павло Кириленко
Зеленський звільнив Павла Кириленка з посади голови Донецької ОВА
20:30
Ексклюзив
контрафактні цигарки
Контрабанда цигарок в Україні наразі в 7-9 разів більша, ніж за Януковича, - нардеп Железняк
20:25
Оновлено
Рустем Умєров
Комітет Ради підтримав призначення Умєрова міністром оборони
20:23
на фото: понад 1000 безпілотників та 30 роботизованих систем
Бійці 92-ї ОШБр знищили ворожої техніки на $900 тис. за допомогою дронів
20:14
На фото: гурт The Beatles
У США понад сотню рідкісних речей The Beatles продадуть з аукціону: за них сподіваються отримати понад $6 млн
20:14
Оновлено
Володимир Путін
Путін назвав єврейське походження Зеленського "прикриттям героїзації нацизму". В Україні відреагували
20:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 559 дня війни: успіхи ЗСУ на Бахмутському напрямку та неймовірний результат українського агроекспорту у серпні
19:56
Президент Румунії Клаус Йоганніс
Президент Румунії заявив, що на території країни не падали російські дрони
19:41
опалення
На Херсонщині 42 тис. домогосподарств потребують палива, щоби перезимувати, - ОВА
19:31
На фото: Марія Воронцова
Наукові роботи доньки Путіна продовжують публікувати в США і Швейцарії, - ЗМІ
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV