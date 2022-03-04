Росіяни із реактивних систем обстріляли касетними боєприпасами житлові квартали Покровська на Донеччині

Про це повідомляє пресслужба ОТУ "Схід" у Facebook.



"Ворог, нехтуючи усіма міжнародними нормами, завдав удару по житловому кварталу та цивільній інфраструктурі українського міста. Декілька боєприпасів, які потрапили на територію приватних будинків жителів міста, так і не розірвалися", - йдеться у повідомленні.



У місті працюють спеціальні служби.



"Удари касетними боєприпасами, які вражають велику площу, за визначенням є невибірковими, а отже, використання їх по населених пунктах – потенційний військовий злочин", - заявили військові.



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb