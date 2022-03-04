Росіяни із реактивних систем обстріляли касетними боєприпасами житлові квартали Покровська на Донеччині
Російські війська обстріляли житлові квартали Покровська Донецької області касетними реактивними снарядами
Про це повідомляє пресслужба ОТУ "Схід" у Facebook.
"Ворог, нехтуючи усіма міжнародними нормами, завдав удару по житловому кварталу та цивільній інфраструктурі українського міста. Декілька боєприпасів, які потрапили на територію приватних будинків жителів міста, так і не розірвалися", - йдеться у повідомленні.
У місті працюють спеціальні служби.
"Удари касетними боєприпасами, які вражають велику площу, за визначенням є невибірковими, а отже, використання їх по населених пунктах – потенційний військовий злочин", - заявили військові.
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