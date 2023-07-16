Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, 16 липня приблизно о 18:50 ворог завдав ракетного удару по території промислового підприємства в Основ‘янському районі Харкова. Попередньо, випустив дві ракети типу С-300 з території Бєлгородської області РФ.

За даними Харківської обласної прокуратури, наразі відомо про одного загиблого та трьох поранених - усі працівники промислового підприємства.

Першим про ракетний удар по місту офіційно повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Окупанти завдали ударів по Харкову. Профільні служби виїхали на місця викликів. Інформація про руйнування та постраждалих уточнюється", - написав він у себе в Телеграм.

Тривогу в Харкові було оголошено о 18:53. Пізніше Синєгубов навів подробиці обстрілу.

"Окупанти завдали ударів по Основ’янському району Харкова. За попередніми даними, є 4 постраждалих. На місці влучання виникла пожежа. Служби працюють над ліквідацією наслідків", - заявив голова ОВА.

Згодом Синєгубов додав, що станом на 20:00 медики Обласного центру екстреної допомоги госпіталізували 3 чоловіків з осколковими пораненнями, одній людині надали допомогу на місці. За його словами, загиблих немає.

Натомість міський голова Харкова Ігор Терехов каже про 7 постраждалих та непідтверджену загибель однієї людини.