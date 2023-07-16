Росіяни вдарили по промисловому підприємству в Харкові: одна людина загинула, троє постраждали
Ввечері, 16 липня, у Харкові пролунала серія вибухів. Росія завдала ракетного удару по території промислового підприємства в Основ‘янському районі, внаслідок чого одна людина загинула, ще троє отримали поранення
Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.
За даними слідства, 16 липня приблизно о 18:50 ворог завдав ракетного удару по території промислового підприємства в Основ‘янському районі Харкова. Попередньо, випустив дві ракети типу С-300 з території Бєлгородської області РФ.
За даними Харківської обласної прокуратури, наразі відомо про одного загиблого та трьох поранених - усі працівники промислового підприємства.
Першим про ракетний удар по місту офіційно повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
"Окупанти завдали ударів по Харкову. Профільні служби виїхали на місця викликів. Інформація про руйнування та постраждалих уточнюється", - написав він у себе в Телеграм.
Тривогу в Харкові було оголошено о 18:53. Пізніше Синєгубов навів подробиці обстрілу.
"Окупанти завдали ударів по Основ’янському району Харкова. За попередніми даними, є 4 постраждалих. На місці влучання виникла пожежа. Служби працюють над ліквідацією наслідків", - заявив голова ОВА.
Згодом Синєгубов додав, що станом на 20:00 медики Обласного центру екстреної допомоги госпіталізували 3 чоловіків з осколковими пораненнями, одній людині надали допомогу на місці. За його словами, загиблих немає.
Натомість міський голова Харкова Ігор Терехов каже про 7 постраждалих та непідтверджену загибель однієї людини.
- Російські війська у суботу, 15 липня, обстріляли селище Степногірськ Запорізької області, унаслідок чого постраждали семеро людей.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.68
Купівля 36.68Продаж 37.41
-
EUR
Купівля 40.88Продаж 41.82
- Актуальне
- Важливе