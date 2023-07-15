Росіяни вдарили по Степногірському на Запоріжжі, є постраждалі
Російські війська у суботу, 15 липня, обстріляли селище Степногірське Запорізької області, унаслідок чого постраждали троє людей
Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
Він зазначив, що росіяни обстріляли селище Степногірське з "граду". Вони влучили в адміністративну будівлю селищної ради.
Наразі відомо про трьох постраждалих: двох жінок та одного чоловіка.
- 14 липня армія РФ завдала ударів по 9 областях України. Унаслідок обстрілів пошкоджена цивільна й критична інфраструктура, також постраждала одна людина.
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