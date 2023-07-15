Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Він зазначив, що росіяни обстріляли селище Степногірське з "граду". Вони влучили в адміністративну будівлю селищної ради.

Наразі відомо про трьох постраждалих: двох жінок та одного чоловіка.