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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Росіяни маневрують ракетоносіями. Наразі у Чорному морі їх три, залп до 16 "калібрів"

Росіяни маневрують ракетоносіями. Наразі у Чорному морі їх три, залп до 16 "калібрів"

1 червня, 2023 четвер
09:48
Війна з Росією

Увечері 31 травня з Чорного моря ворог вивів підводний ракетоносій, проте уночі, 1 червня, знову вивів надводне судно. Загальний залп може складати до 16 "калібрів"

Про це інформує Оперативне командування "Південь".

Станом на ранок 1 червня ворог тримає в акваторії три ракетоносії.

"У Чорному морі кількість ракетоносіїв надвечір зменшено до 2 підводних, але вночі ворог повернув на чергування надводний корабель. Сумарний залп "Калібрів" - до 16", - пише пресслужба.

Військові попереджають, що рівень ракетної загрози залишається дуже високим. Українців просять реагувати на сигнали повітряної тривоги.

"Не маючи переконливих успіхів на лінії бойового зіткнення, ворог намагається максимально тиснути й тероризує тилові регіони не менш прифронтових, створюючи враження своєї потужності та непереможності, все частіше застосовує балістику, вишукує тактику протидії нашій ППО.

В етері телемарафону керівниця об’єднаного пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк зауважила про маневрування кораблями ворога.

"Ворог постійно маніпулює ракетоносіями. Маневруючи ними, він намагається тримати напруження: росіяни завели надводний ракетоносій, а залишили тільки підводні ракетоносії. Потім ворог повернув ракетоносії надводні, що говорить про додаткове напруження, яке він намагається викликати серед українців", - заявила Гуменюк.

  • Станом на 31 травня Росія утримувала на бойовому чергуванні в Чорному морі три ракетоносії. Їх може бути споряджено 16 крилатими ракетами типу "Калібр".
Новини
російська армія
ракетний удар
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