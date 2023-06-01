Про це інформує Оперативне командування "Південь".

Станом на ранок 1 червня ворог тримає в акваторії три ракетоносії.

"У Чорному морі кількість ракетоносіїв надвечір зменшено до 2 підводних, але вночі ворог повернув на чергування надводний корабель. Сумарний залп "Калібрів" - до 16", - пише пресслужба.

Військові попереджають, що рівень ракетної загрози залишається дуже високим. Українців просять реагувати на сигнали повітряної тривоги.

"Не маючи переконливих успіхів на лінії бойового зіткнення, ворог намагається максимально тиснути й тероризує тилові регіони не менш прифронтових, створюючи враження своєї потужності та непереможності, все частіше застосовує балістику, вишукує тактику протидії нашій ППО.

В етері телемарафону керівниця об’єднаного пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк зауважила про маневрування кораблями ворога.

"Ворог постійно маніпулює ракетоносіями. Маневруючи ними, він намагається тримати напруження: росіяни завели надводний ракетоносій, а залишили тільки підводні ракетоносії. Потім ворог повернув ракетоносії надводні, що говорить про додаткове напруження, яке він намагається викликати серед українців", - заявила Гуменюк.