Росіяни утримують у Чорному морі три ракетоносії. Загальний залп може сягати 16 "калібрів"
Станом на 31 травня Росія утримує на бойовому чергуванні в Чорному морі 9 кораблів, із яких три – носії крилатих ракет типу "Калібр"
Про це повідомила пресслужба ОК "Південь".
"У Чорному морі корабельне угруповання складається з 9 одиниць, на бойовому чергуванні залишається три ракетоносії, 2 з яких підводні. Сумарний залп "калібрів", готових до застосування, – 16", – ідеться у повідомленні.
Військові вважають рівень ракетної загрози надзвичайно високим. Людям радять переходити в укриття, коли лунає сигнал повітряної тривоги.
"Навіть коли ворог бере паузу, він не відмовляється від підступних задумів", - наголосили в ОК "Південь".
- 30 травня керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталя Гуменюк попереджала, що ворог може готувати атаку ракетами морського базування в поєднанні з дронами.
- 30 травня Росія утримувала на бойовому чергуванні в Чорному морі 12 кораблів, серед яких було чотири носії крилатих ракет типу "Калібр".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.07
Купівля 37.07Продаж 37.6
-
EUR
Купівля 39.82Продаж 40.66
- Актуальне
- Важливе