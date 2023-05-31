Про це повідомила пресслужба ОК "Південь".

"У Чорному морі корабельне угруповання складається з 9 одиниць, на бойовому чергуванні залишається три ракетоносії, 2 з яких підводні. Сумарний залп "калібрів", готових до застосування, – 16", – ідеться у повідомленні.

Військові вважають рівень ракетної загрози надзвичайно високим. Людям радять переходити в укриття, коли лунає сигнал повітряної тривоги.

"Навіть коли ворог бере паузу, він не відмовляється від підступних задумів", - наголосили в ОК "Південь".