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Війна з Росією: хроніка
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Ворог може готувати атаку ракетами морського базування в поєднанні з дронами, - Гуменюк

30 травня, 2023 вiвторок
22:05
Війна з Росією керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк

Начальниця обʼєднаного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк зазначила, що росіяни можуть готувати атаку ракетами морського базування в поєднанні з дронами

Про це вона сказала в ефірі телемарафону. 

Гуменюк розповіла, що ворог постійно переміщує ракетоносії, наразі їх поменшало на один.

"Ворог продовжує наполегливе маневрування корабельним угрупованням. Він постійно переміщує ракетоносії, якщо вдень їх було нарощено до чотирьох – два надводних, два підводних, то зараз один надводний відведено в пункт базування. Сумарний залп ракет зараз може сягати 16 одиниць", - розповіла речниця.

Вона зазначила, що ППО складніше відшукати підводні кораблі, отже це може свідчити про підготовку ворогом атаки за допомогою змішаних типів боєприпасів – міксування дронів і ракет.

"Імовірно, що будуть застосовані ракети морського базування. Вони довго тримали паузу, не використовували морські ракетоносії, і цілком ймовірно, що вони якимось чином підлаштовували цю ситуацію для майбутніх атак. Не виключена й активність ворожої авіації, потенціал в цьому напрямку в них залишається", - додала Гуменюк.

  • Станом на 30 травня Росія утримує на бойовому чергуванні в Чорному морі 12 кораблів, серед яких чотири носії крилатих ракет типу "Калібр". 
корабель
ракетний удар
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