Про це він сказав LIGA.net.

"Я не виключаю ситуації, в якій росіяни можуть запустити декілька ракет по скупченню людей, а потім сказати, що це зробили українці. Нам не вистачає ППО... Ми не можемо навіть усі великі міста захистити", – заявив Корнійчук.

Він нагадав, що українське посольство озвучувало свою позицію: якщо Ізраїль відмовляє у продажі ППО для захисту наших громадян, то, можливо, захоче захистити своїх паломників.

"Ця позиція добре пройшла в ізраїльській пресі. Але жодної відповіді ми не отримали", – зазначив дипломат.