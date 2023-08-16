Росіяни можуть запустити ракети по хасидах в Умані та звинуватити в цьому українців, – посол в Ізраїлі
Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук уважає, що російська окупаційна армія може вдатися до провокації проти хасидів, які кожної осені приїздять до Умані
Про це він сказав LIGA.net.
"Я не виключаю ситуації, в якій росіяни можуть запустити декілька ракет по скупченню людей, а потім сказати, що це зробили українці. Нам не вистачає ППО... Ми не можемо навіть усі великі міста захистити", – заявив Корнійчук.
Він нагадав, що українське посольство озвучувало свою позицію: якщо Ізраїль відмовляє у продажі ППО для захисту наших громадян, то, можливо, захоче захистити своїх паломників.
"Ця позиція добре пройшла в ізраїльській пресі. Але жодної відповіді ми не отримали", – зазначив дипломат.
- Україна розглядає питання призупинення безвізу з Ізраїлем із двох причин. Перша – через складність гарантувати безпеку паломникам, які збираються до Умані.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.11
Купівля 37.11Продаж 37.87
-
EUR
Купівля 40.71Продаж 41.72
- Актуальне
- Важливе