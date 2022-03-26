Росіяни на катерах намагалися підійти до узбережжя Одещини, але отримали гідну відсіч, - ОК "Південь"

"Ворожа спроба висадки ДРГ з використанням швидкісних катерів в Одеській області виявилась не вдалою, отримали гідну відсіч. Обстановка станом на ранок 26 березня стабільна і контрольована", - повідомив офіцер ОК "Південь" Владислав Назаров.

Нагадаємо, російський корабель обстріляв Санжійку на Одещині, а згодом заявив про "гарантії безпеки" для проходу цивільних суден, - ВМС ЗСУ

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