Global Львів Головна
ua
Global Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Війна з Росією: біженці
Головна війна з Росією Росіяни на катерах намагалися підійти до узбережжя Одещини, але отримали гідну відсіч, - ОК "Південь"

Росіяни на катерах намагалися підійти до узбережжя Одещини, але отримали гідну відсіч, - ОК "Південь"

26 березня, 2022 субота
12:40
війна з Росією

На Одещині окупанти намагалися висадити диверсійно-розвідувальні групи.

"Ворожа спроба висадки ДРГ з використанням швидкісних катерів в Одеській області виявилась не вдалою, отримали гідну відсіч. Обстановка станом на ранок 26 березня стабільна і контрольована", - повідомив офіцер ОК "Південь" Владислав Назаров.

  • Нагадаємо, російський корабель обстріляв Санжійку на Одещині, а згодом заявив про "гарантії безпеки" для проходу цивільних суден, - ВМС ЗСУ

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Одеса
окупанти
Читайте також:
Розбита техніка під Тростянцем
25 березня, 2022 п'ятниця
На Сумщині з'явилася своя "Чорнобаївка". Фото
25 березня, 2022 п'ятниця
Російський корабель обстріляв Санжійку на Одещині, а згодом заявив про "гарантії безпеки" для проходу цивільних суден, - ВМС ЗСУ
Запорожье
25 березня, 2022 п'ятниця
Запоріжжя у безпеці, проте це не означає, що противник не планує захоплення, — офіцер ЗСУ про ситуацію в місті
Київ
+13°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 29.24
    Купівля 29.24
    Продаж 29.94
  • EUR
    Купівля 32.19
    Продаж 33.26
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, субота
26 березня
13:06
Російські військові обстріляли електричку Шепетівка - Київ, одна людина постраждала
13:02
Анонс
В ефірі Еспресо виходитимуть програми Голосу Америки
12:58
Основні зусилля окупанти зосередили на захопленні міст Попасна, Рубіжне та наступу на Сєвєродонецьк, - ЗСУ
12:55
мітинг в Славутичі
Окупанти відпустили мера Славутича, - Шуляк
12:48
Володимир Зеленський
"Закликаю вас, нарощуйте виробництво енергоносіїв!", - Зеленський звернувся до Катару
12:43
Царьов
Ексрегіоналу Царьову висунули підозру у держзраді
12:38
вбиті окупантами мирні жителі
В ООН назвали кількість вбитих російськими окупантами мирних жителів України
12:29
зустріч Кулеби, Резнікова, Блінкена й Остіна
У Варшаві почалася зустріч Кулеби, Резнікова, Блінкена й Остіна
12:28
окупанти Маріуполь
У Маріуполі окупанти почали зачистку території, шукають "нацистів", - міськрада
12:27
На Львівщину доставлено 30 тис. упаковок кровоспинних препаратів  для воїнів. Це річний запас армії Польщі, - Микола Княжицький
12:15
Андрій Хливнюк
Лідер "Бумбоксу" Андрій Хливнюк потрапив під мінометний вогонь і отримав поранення
12:14
Сергій Ребров
Екстренер "Динамо" Ребров заявив, що в ОАЕ на нього накидаються росіяни через українську символіку
12:10
обстріл Києва
Окупанти не припиняють обстрілів, руйнують інфраструктуру й намагаються блокувати населені пункти: в ОВА розповіли про ситуацію на Київщині 
12:09
розконсервована російська техніка
"Розконсервована" російська техніка розкрадена, командир полку застрелився, - українська розвідка
12:08
Буча
"Не їдьте з ними нікуди". У Бучі окупанти виселятимуть людей до Білорусі
11:44
fake
РФ використовує екстремістів з США для своєї пропаганди, – РНБО
11:41
Віктор Маруняк
На Херсонщині рашисти катують старосту села Стара Збур'ївка. Обіцяють йому 20 років в'язниці "за законами Росії"
11:40
Чернігів обстріл
На Чернігівщині окупанти вчергове обстріляли житлові квартали та цивільну інфраструктуру, - МВС
11:38
Комендантська година
У Києві та області до ранку 28 березня запроваджено посилену комендантську годину
11:29
список бурятів, які воюють проти України
Українська розвідка оприлюднила список бурятів, які воюють проти України
11:25
Ашан, Росія
Кулеба закликав бойкотувати мережу супермаркетів "Ашан", яка "спонсорує російські звірства в Україні"
11:18
Супутникові термінали Starlink атакували російські хакери
11:16
росіяни обстріляли
На Донеччині росіяни обстріляли 13 населених пунктів, убили 10-річного хлопчика та поранили ще одну дитину, - Нацполіція
11:04
евакуація
На 26 березня погоджено 10 гуманітарних коридорів на Донеччині, Луганщині та Київщині, - Верещук
10:54
міні-ярмарки Київ
У чотирьох районах Києва 26 березня працюють сім мініярмарків
10:52
Ексклюзив
миротворці ООН
Миротворців в Україну можуть ввести окремі країни-члени НАТО, - польський дипломат
10:49
Порошенко
Порошенко: Заморожені сотні мільярдів Росії мають піти на повоєнне відновлення української економіки
10:41
проукраїнський мітинг в Славутичі
Окупанти вторглися в Славутич, захопили лікарню та викрали мера, – голова Київської ОВА
10:36
Ексклюзив
Ніна Южаніна
Основна помилка уряду: ми не даємо розуміння, що буде з економікою після воєнного стану, — економістка Ніна Южаніна
10:35
втрати ворога
Окупанти втратили близько 16400 військових, 1640 бронемашин, 575 танків, 127 вертольотів і 117 літаків, - Генштаб ЗСУ
10:19
"Побачити Мощун і померти": ЗСУ влаштували котел окупантам, які намагались увійти до Києва, та знищили їх
10:14
Анхель Ді Марія та Ліонель Мессі
Аргентинський футболіст ПСЖ оголосив про завершення кар'єри у збірній
10:11
славутич
Попри танки на околицях Славутича, на мітинг за Україну на головну площу міста виходить дедалі більше жителів
10:10
Укрзалізниця
Укрзалізниця оприлюднила розклад евакуаційних рейсів із Краматорська на 26 березня
09:59
ЦНАП
У Києві ЦНАПи відновлюють роботу з 28 березня
09:49
обстріл школа
Росіяни пошкодили 570 українських закладів освіти, 73 з яких зруйнували повністю, - ювенальні прокурори
09:48
Тейлор Хокінс
Під час гастролей помер барабанщик Foo Fighters Тейлор Хокінс
09:29
Ексклюзив
ЗСУ
"Ми будемо битись до останнього клаптика нашої землі й ніколи не визнаємо Крим чи Херсон, чи будь-яке інше місто не українським": боєць ЗСУ про ситуацію на Півдні
09:25
Ексклюзив
Мінус шість російських генералів, – військовий експерт
09:19
обстріли цивільних
Росія далі бомбитиме міста, щоб деморалізувати українські сили, – Міноборони Великої Британії
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV