Російський корабель обстріляв Санжійку на Одещині, а згодом заявив про "гарантії безпеки" для проходу цивільних суден, - ВМС ЗСУ

Про це повідомляють ВМС Збройних сил України.



За попередньою інформацією, внаслідок ракетних ударів російські воєнні кораблі потопили суховантажне судно під прапором Панами Helt.

Крім того було вражено танкер під прапором Молдови Millennial Spirit, а у північній частині Чорного моря на якірній стоянці потрапили під обстріли та зазнали значних ушкоджень два балкери Namura Queen та Lord Nelson, що ходили під прапором Панами.



Також кораблями РФ у полон було захоплено судно Морської пошуково-рятувальної служби Sapfir, що виконувало у водах гуманітарну місію.



Крім того, сьогодні о 7.15-7.30 ранку російський корабель здійснив обстріл села Санжійка під Одесою.



Незважаючи на незаконні дії в акваторіях Чорного та Азовського морів, російський генерал також раптово оголосив про "створення з 25 березня гуманітарного коридору для безпечного виходу іноземних суден із українських портів".



"Це той генерал, який дає накази про килимові бомбардування Маріуполя та інших міст України, за його наказами обстрілюють автомобілі мирних громадян, які намагаються гуманітарними коридорами вирватися з оточеного міста", - інформують ВМС ЗСУ,



За професійною думкою ВМС ЗСУ, таке намагання подати себе з гуманної сторони лише є маніпуляцією, оскільки жодного підтвердження словам російського генерала надано не було.



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