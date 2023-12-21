Росіяни на Херсонщині почали масово використовувати "шахеди" нового зразка, - Хлань

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Окупанти останні дні почали масово використовувати "шахеди" саме нового зразка, чорні “шахеди”. Вони направляються з окупованої лівобережної частини Херсонщини, це відбувається вже другу ніч поспіль", - повідомив він.

За його словами, Сили ППО результативно працюють над обласним центром. Однак, окупанти атакують масово, в тому числі по інфраструктурних об'єктах, що призводить до відповідних наслідків.

"Це жахливі вибухи по місту. Окупанти цілять по навчальних закладах, житлових кварталах, багатоповерхівках. Вчора повністю згорів гуманітарний штаб Червоного Хреста в Херсоні, поруч з промисловою базою. Також за добу окупанти почали збільшувати використання безпілотників, які скидають вибухівку. Такі випадки фіксують кожного дня", - додав Хлань.