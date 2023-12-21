Росіяни на Херсонщині почали масово використовувати "шахеди" нового зразка, - Хлань
Сергій Хлань, депутат Херсонської обласної ради розповів про тактику масованих ударів окупантів на Херсонщині
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"Окупанти останні дні почали масово використовувати "шахеди" саме нового зразка, чорні “шахеди”. Вони направляються з окупованої лівобережної частини Херсонщини, це відбувається вже другу ніч поспіль", - повідомив він.
За його словами, Сили ППО результативно працюють над обласним центром. Однак, окупанти атакують масово, в тому числі по інфраструктурних об'єктах, що призводить до відповідних наслідків.
"Це жахливі вибухи по місту. Окупанти цілять по навчальних закладах, житлових кварталах, багатоповерхівках. Вчора повністю згорів гуманітарний штаб Червоного Хреста в Херсоні, поруч з промисловою базою. Також за добу окупанти почали збільшувати використання безпілотників, які скидають вибухівку. Такі випадки фіксують кожного дня", - додав Хлань.
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Ввечері середи, 20 грудня, російські терористи запустили "шахеди" з кількох напрямків: на Київщині працювала ППО, уламки БПЛА впали на будинок на Полтавщині.
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