Росія атакує Україну "шахедами": ППО спрацювала на Сумщині. Ситуація ввечері 20 грудня
Ввечері середи, 20 грудня, російські терористи запустили "шахеди" з кількох напрямків
Повітряні Сили повідомили про атаку декількох груп "шахедів" о 20:29. Тоді ударні БПЛА рухались у напрямку з Херсонщини на Кривий Ріг.
Через декілька хвилин стало відомо, що "шахеди" входять у повітряний простір Сумської області з півночі.
Після 21:00 "шахеди" почали фіксувати на Кіровоградщині, Полтавщині, Чернігівщині, Миколаївщині та нові групи на Херсонщині і Сумщині.
Ближче до 22:00 у Сумській ОВА повідомили, що ППО вже збила 2 "шахеди" над регіоном.
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