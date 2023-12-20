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Росія атакує Україну "шахедами": ППО спрацювала на Сумщині. Ситуація ввечері 20 грудня

20 грудня, 2023 середа
22:07
Війна з Росією ППО

Ввечері середи, 20 грудня, російські терористи запустили "шахеди" з кількох напрямків

Повітряні Сили повідомили про атаку декількох груп "шахедів" о 20:29. Тоді ударні БПЛА рухались у напрямку з Херсонщини на Кривий Ріг.

Через декілька хвилин стало відомо, що "шахеди" входять у повітряний простір Сумської області з півночі.

Після 21:00 "шахеди" почали фіксувати на Кіровоградщині, Полтавщині, Чернігівщині, Миколаївщині та нові групи на Херсонщині і Сумщині.

Ближче до 22:00 у Сумській ОВА повідомили, що ППО вже збила 2 "шахеди" над регіоном.

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