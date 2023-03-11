Про це поінформував голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Він ствердив, що цивільні мешканці на території тимчасово окупованої Луганщини не мають доступу до медицини: лікарні стали військовими шпиталями для загарбників, окрім того, росіяни розгорнули там власні казарми.

"Аби люди не могли повідомляти інформацію "назовні", рашисти продовжують закривати міста, а зв‘язок та інтернет так і не з‘явилися у населених пунктах, близьких до лінії фронту. Щоб зв‘язатися з рідними треба їхати телефонувати вглиб області", - розповів голова ОВА.