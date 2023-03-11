Росіяни на Луганщині закривають міста, цивільні не мають доступу до лікарень та мережі
На тимчасово окупованій території Луганщини росіяни закривають деякі міста для в'їзду та виїзду з них, а місцеві мешканці не мають доступу до лікарень та мережі
Про це поінформував голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
Він ствердив, що цивільні мешканці на території тимчасово окупованої Луганщини не мають доступу до медицини: лікарні стали військовими шпиталями для загарбників, окрім того, росіяни розгорнули там власні казарми.
"Аби люди не могли повідомляти інформацію "назовні", рашисти продовжують закривати міста, а зв‘язок та інтернет так і не з‘явилися у населених пунктах, близьких до лінії фронту. Щоб зв‘язатися з рідними треба їхати телефонувати вглиб області", - розповів голова ОВА.
- Нагадаємо, раніше Генштаб звітував, що в Рубіжному Луганської області ворог розміщує особовий склад у житлових кварталах, прикриваючись мирним населенням: військовослужбовці окупаційних військ розселяються на першому та другому поверхах, а вище залишають проживати цивільних людей.
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