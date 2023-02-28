Про це повідомляє Центр нацспротиву.

"Усі школи зобов’язали вмикати гімн РФ перед уроками й проводити "годину про важливе", де російські пропагандисти нав’язують дітям кремлівське трактування війни", - розповіли в ЦНС і зазначили, що відвідування таких "годин" обов’язкове.

Таким чином РФ проводить політику геноциду на тимчасово окупованих землях, намагаючись знищити самоідентифікацію дітей, підкреслили в Центрі нацспротиву.

"Також приїжджі вчителі змушують дітей писати листи підтримки російським солдатам. У випадку відмови з батьками дітей проводяться "профілактичні бесіди", - розповіли в Центрі.

За його даними, всі листи перевіряють завезені з Росії вчителі, які й диктують, що має писати дитина.