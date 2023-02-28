Росіяни на Запоріжжі змушують школи вмикати гімн РФ перед уроками, а дітей – писати листи окупантам
У тимчасово окупованому Токмаці Запорізької області росіяни змушують школи вмикати гімн Росії перед уроками, а дітей – писати листи ворожій армії
Про це повідомляє Центр нацспротиву.
"Усі школи зобов’язали вмикати гімн РФ перед уроками й проводити "годину про важливе", де російські пропагандисти нав’язують дітям кремлівське трактування війни", - розповіли в ЦНС і зазначили, що відвідування таких "годин" обов’язкове.
Таким чином РФ проводить політику геноциду на тимчасово окупованих землях, намагаючись знищити самоідентифікацію дітей, підкреслили в Центрі нацспротиву.
"Також приїжджі вчителі змушують дітей писати листи підтримки російським солдатам. У випадку відмови з батьками дітей проводяться "профілактичні бесіди", - розповіли в Центрі.
За його даними, всі листи перевіряють завезені з Росії вчителі, які й диктують, що має писати дитина.
- Днями росіяни привезли на тимчасово захоплені території Херсонської області пропагандистів, які знімали ворожі обстріли, аби звинуватити в них українських захисників.
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