Росіяни намагаються атакувати на східному напрямку, щоб відволікти резерви ЗСУ від наступу

Про це на брифінгу в Медіацентрі повідомив заступник директора департаменту планування Головного управління Національної гвардії України полковник Микола Уршалович.

За його словами, російська армія намагається відновити атаки на східному напрямку, щоб відволікти резерви Сил оборони від наступу. Зокрема минулого тижня безуспішні атаки ворога відбулись на Куп’янському, Лиманському та Сіверському напрямках. Російська армія намагалась штурмувати позиції підрозділів Нацгвардії, активно застосовувала реактивну артилерію та авіацію.

Своєю чергою, гвардійці знищили російську техніку та польові склади з боєкомплектом, поступово виснажуючи можливості противника вести активну оборону на Бахмутському напрямку. Українські оборонці також продовжили наступальні дії на Мелітопольському напрямку. Там вони здійснювали фортифікаційне обладнання досягнутих рубежів, вели розвідку і розмінування у смугах виконання подальших завдань.