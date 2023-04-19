Про це пише The Washington Post.

Відповідно до даних американської розвідки, що опинилися у видання, методи Росії з переривання доступу в інтернет українським військовим виявилися більш оригінальними, аніж здавалося спочатку.

Зокрема, ідеться про спроби порушити передачу даних Starlink в Україні. Для цього Москва місяцями експериментувала зі своїми системами радіоелектронної боротьби "Тобол". У документі повідомляється, що програма, що "нібито розроблена для захисту супутників Кремля, може бути застосована для атаки на супутники, які використовують його супротивники".

Компанія SpaceX, якій належить Starlink, відмовилася від коментарів. Минулої весни Ілон Маск коротко прокоментував спроби Кремля атакувати цю технологію, зазначивши, що, хоча Starlink продемонстрував свою стійкість до таких спроб "глушіння і злому", росіяни, схоже, активізують свої зусилля.

За словами речника Міністерства оборони України, Костянтина Жури, офіційні особи в Києві знають про зусилля Росії і "вживають заходів для їх нейтралізації".

Видання нагадує, що Starlink виявились життєво необхідними для українських військових, які покладаються на них для зв'язку на полі бою та передачі розвідувальних даних. Оскільки російські війська виводять із ладу інші засоби зв'язку, зокрема радіостанції та мобільні телефони, але супутникові сигнали важче перебити.

Залишається незрозумілим, чи були перебої в роботі Starlink, про які повідомлялося в Україні, результатом російських експериментів з "Тоболом" або іншими засобами глушіння, наприклад "Тірада-2".

Українські війська повідомляли про порушення зв'язку в жовтні, коли вони просувалися до російських позицій під час успішних контрнаступів на півдні і сході. Тоді було припущення, що SpaceX обмежила доступ до інтернету в цих районах, щоб росіяни не могли ним користуватися.

Аналітики виявили щонайменше сім комплексів "Тобол" у Росії, всі вони розташовані поряд з об'єктами, які використовуються для відстеження супутників.