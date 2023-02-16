Росіяни нанесли авіаудар по Вовчанську на Харківщині: постраждали 6 людей
Російські окупанти вранці 16 лютого нанесли авіаудар по Вовчанську Харківської області, внаслідок чого постраждали 6 чоловіків віком від 30 до 65 років
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Сьогодні, біля 10:30 ранку, окупанти вкотре обстріляли місто Вовчанськ. За попередньою інформацією, обстріл здійснювався ворожою авіацією. Зафіксовано два ракетні удари. Внаслідок обстрілу поранення отримав 30-річний чоловік, співробітник "Харківобленерго". Його госпіталізовано з мінно-вибуховою травмою", - написав він.
Також було пошкоджено будівлю одного з підприємств та приватний житловий будинок, зазначив Синєгубов.
Пізніше він уточнив, що поранення отримали ще 5 чоловіків віком від 35 до 65 років, усі вони - фахівці, які здійснювали ремонтні роботи на лініях зв‘язку.
"Медики надали їм усю необхідну допомогу, лікування проходитимуть амбулаторно", - написав очільник ОВА.
- 8 лютого окупанти обстріляли Вовчанськ Харківської області, внаслідок артобстрілу загинула літня жінка, поранення отримала дівчина-підліток.
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