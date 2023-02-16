Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Сьогодні, біля 10:30 ранку, окупанти вкотре обстріляли місто Вовчанськ. За попередньою інформацією, обстріл здійснювався ворожою авіацією. Зафіксовано два ракетні удари. Внаслідок обстрілу поранення отримав 30-річний чоловік, співробітник "Харківобленерго". Його госпіталізовано з мінно-вибуховою травмою", - написав він.

Також було пошкоджено будівлю одного з підприємств та приватний житловий будинок, зазначив Синєгубов.

Пізніше він уточнив, що поранення отримали ще 5 чоловіків віком від 35 до 65 років, усі вони - фахівці, які здійснювали ремонтні роботи на лініях зв‘язку.

"Медики надали їм усю необхідну допомогу, лікування проходитимуть амбулаторно", - написав очільник ОВА.