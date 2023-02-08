Росія знову обстріляла Вовчанськ на Харківщині: загинула літня жінка, поранення отримала 16-річна дівчина
Окупанти знову обстріляли Вовчанськ Харківської області. Внаслідок артобстрілу загинула літня жінка, поранення отримала дівчина-підліток, її госпіталізовано
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Протягом минулої доби 7 лютого ворог масовано обстрілював Вовчанськ, Куп'янськ, Дворічну, Стрілечу, Ветеринарне та інші наближені до лінії зіткнення населені пункти Чугуївського, Куп'янського та Харківського районів.
"У Вовчанську внаслідок артобстрілу отримала поранення та була госпіталізована дівчина 16 років, 74-річна жінка, на жаль, загинула", - написав Синєгубов.
Окупанти повторно влучили в міську лікарню Вовчанська, там спалахнула пожежа. Один з осколків влучив у автомобіль "швидкої", яка везла пацієнта. Ніхто не постраждав.
"У Куп'янську обстрілами зруйновано 6 та пошкоджено 10 гаражів, сталися пожежі", - резюмував очільник Харківської ОВА.
- Пізно ввечері 7 лютого окупанти завдали ударів по Харкову й області, влучивши у промисловий об'єкт та Центральний парк.
- 6 січня росіяни поцілили у лікарню Вовчанська.
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