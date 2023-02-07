Росіяни поцілили у лікарню Вовчанська на Харківщині, сталася пожежа

Про це повідомив очільник Харківської ОДА Олег Синєгубов.

Він зазначив, що ворог завдавав ударів з мінометів, танків та артилерії. Під обстрілами опинилися Вовчанськ, Стрілеча, Глибоке, Дворічна, Куп’янськ, Котлярівка та інші населені пункти, які межують з лінією зіткнення.

Так, у Вовчанську ворожий снаряд поцілив у лікарню. Унаслідок цього почалася пожежа на даху площею 150 м кв. Також з бомбосховища закладу евакуювали вісім людей. Унаслідок обстрілу міста також згоріла автівка цивільних, пошкоджень зазнали приватний будинок і трансформаторний стовп.

У Куп'янському районі унаслідок російських ударів пошкоджено дві житлові п'ятиповерхівки, приватний будинок і господарчі споруди.

Постраждалих немає.