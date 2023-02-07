Росіяни поцілили у лікарню Вовчанська на Харківщині, сталася пожежа
Упродовж минулої доби ворожа армія обстрілювала Куп'янський, Чугуївський і Харківський райони Харківщини, унаслідок чого в населеному пункті одного з районів зайнялася пожежа
Про це повідомив очільник Харківської ОДА Олег Синєгубов.
Він зазначив, що ворог завдавав ударів з мінометів, танків та артилерії. Під обстрілами опинилися Вовчанськ, Стрілеча, Глибоке, Дворічна, Куп’янськ, Котлярівка та інші населені пункти, які межують з лінією зіткнення.
Так, у Вовчанську ворожий снаряд поцілив у лікарню. Унаслідок цього почалася пожежа на даху площею 150 м кв. Також з бомбосховища закладу евакуювали вісім людей. Унаслідок обстрілу міста також згоріла автівка цивільних, пошкоджень зазнали приватний будинок і трансформаторний стовп.
У Куп'янському районі унаслідок російських ударів пошкоджено дві житлові п'ятиповерхівки, приватний будинок і господарчі споруди.
Постраждалих немає.
- У ніч на 7 лютого російська армія завдала удару по одній з громад Миколаївської області, унаслідок чого пошкоджено об'єкт інфраструктури.
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