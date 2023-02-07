Росіяни влучили ракетами по промисловому об'єкту в Харкові: шість прильотів, спалахнула пожежа
Окупанти завдали ударів по Харкову й області, масштаби руйнувань уточнюють
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Влучання ворожих ракет зафіксовано у центральній частині Харкова. Попередньо С-300, від 6 до 10 ракет. Інформація щодо постраждалих та масштабів руйнувань уточнюється", - написав він.
Мер Харкова Ігор Терехов написав, що зафіксовано шість прильотів по місту.
"Поки маємо підтвердження про удари по промисловому об‘єкту у Київському районі міста. Також маємо інформацію про пожежу на місці одного з прильотів", - додав він.
Раніше в telegram Харківської ОВА Синєгубов закликав жителів міста та області перебувати в укриттях.
"Увага! Жителі Харкова і області, окупанти завдають ударів! Залишайтеся в укриттях!" - йдеться у дописі.
У місцевих телеграм-каналах повідомляли про щонайменше шість вибухів.
Начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник у своєму телеграм-каналі написав, що зафіксовано пуски ворожих ракет С-300 із Бєлгорода.
- Уранці 5 лютого загарбники атакували центр Харкова: одна з ракет влучила у ВНЗ, інша - поблизу житлового будинку. Відомо про щонайменше п'ятьох постраждалих.
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