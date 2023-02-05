5 лютого окупанти вдарили по центральній частині Харкова

О 08:38 мер Харкова Ігор Терехов повідомив про удар двох ворожих ракет по центру міста, у Київському районі.

"Інформації про жертв удару поки немає - на місці потрапляння ракет вже працює ДСНС, розбирають завали та проводять пошукову операцію", - ствердив міський голова.

Про атаку голова Харківської ОВА написав у телеграмі.

Станом на 08:30 Олег Синєгубов повідомляв про "приліт" в центральну частину Харкова: попередньо, це могла бути ракета С-300.

О 08:21 голова ОВА попередив про те, що загарбники завдають ударів по Харкову й області: була оголошена повітряна тривога.