5 лютого окупанти вдарили по центральній частині Харкова
Як повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, ранком 5 лютого загарбники атакували Харків: у центральній частині міста зафіксували "приліт"
О 08:38 мер Харкова Ігор Терехов повідомив про удар двох ворожих ракет по центру міста, у Київському районі.
"Інформації про жертв удару поки немає - на місці потрапляння ракет вже працює ДСНС, розбирають завали та проводять пошукову операцію", - ствердив міський голова.
Про атаку голова Харківської ОВА написав у телеграмі.
Станом на 08:30 Олег Синєгубов повідомляв про "приліт" в центральну частину Харкова: попередньо, це могла бути ракета С-300.
О 08:21 голова ОВА попередив про те, що загарбники завдають ударів по Харкову й області: була оголошена повітряна тривога.
- Нагадаємо, за добу 4 лютого під ворожим вогнем опинилися Куп'янський, Чугуївський та Харківський райони Харківщини: уражено адмінбудівлю медичного закладу та будинки.
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