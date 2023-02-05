Обстріли Харківщини: 4 лютого під ураженням опинилися будинки й адмінбудівля лікарні
За добу 4 лютого під ворожим вогнем опинилися Куп'янський, Чугуївський та Харківський райони: уражено адмінбудівлю медичного закладу та будинки
Про це поінформував голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Минулої доби ворог обстрілював з артилерії та мінометів населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів, що межують з лінією зіткнення", - написав він.
Так, від обстрілів постраждав Куп'янськ: у місті пошкоджено адміністративну будівлю лікарні та приватні будинки.
"У Вовчанську вогонь вівся переважно по приватній житловій забудові. Пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди, сталися пожежі", - додав голова ОВА.
Повідомляється, що місцеві мешканці не зверталися по медичну допомогу.
- Нагадаємо, ввечері 3 лютого 7 підлітків постраждали внаслідок детонації міни "Пелюстка" на Харківщині.
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