Обстріли Харківщини: 4 лютого під ураженням опинилися будинки й адмінбудівля лікарні

Про це поінформував голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Минулої доби ворог обстрілював з артилерії та мінометів населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів, що межують з лінією зіткнення", - написав він.

Так, від обстрілів постраждав Куп'янськ: у місті пошкоджено адміністративну будівлю лікарні та приватні будинки.

"У Вовчанську вогонь вівся переважно по приватній житловій забудові. Пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди, сталися пожежі", - додав голова ОВА.

Повідомляється, що місцеві мешканці не зверталися по медичну допомогу.