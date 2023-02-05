Головна English Львів Таблоїд
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна війна з Росією Обстріли Харківщини: 4 лютого під ураженням опинилися будинки й адмінбудівля лікарні

Обстріли Харківщини: 4 лютого під ураженням опинилися будинки й адмінбудівля лікарні

5 лютого, 2023 неділя
08:31
війна з Росією

За добу 4 лютого під ворожим вогнем опинилися Куп'янський, Чугуївський та Харківський райони: уражено адмінбудівлю медичного закладу та будинки

Про це поінформував голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Минулої доби ворог обстрілював з артилерії та мінометів населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів, що межують з лінією зіткнення", - написав він.

Так, від обстрілів постраждав Куп'янськ: у місті пошкоджено адміністративну будівлю лікарні та приватні будинки.

"У Вовчанську вогонь вівся переважно по приватній житловій забудові. Пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди, сталися пожежі", - додав голова ОВА.

Повідомляється, що місцеві мешканці не зверталися по медичну допомогу.

  • Нагадаємо, ввечері 3 лютого 7 підлітків постраждали внаслідок детонації міни "Пелюстка" на Харківщині.

Україна
російська армія
окупанти
Харківщина
Читайте також:
4 лютого, 2023 субота
Кому з військових залишать доплату 30 тис. грн, а кому ні. Роз'яснення від Мінооборони
Зеленський у Бахмуті
3 лютого, 2023 п'ятниця
Врахував побажання Залужного і командирів: Зеленський пояснив, чому підписав закон про посилення відповідальності військових
Кримський міст
4 лютого, 2023 субота
Посол РФ у США налякав наслідками ударів новими ракетами по "землях, які увійшли до складу Росії"
Київ
-4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.62
    Купівля 39.62
    Продаж 40.33
  • EUR
    Купівля 42.62
    Продаж 43.62
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, неділя
5 лютого
08:41
Оновлено
Харків, ілюстративне фото
5 лютого окупанти вдарили по центральній частині Харкова
08:13
За добу від дій російських загарбників загинули 4 жителі Донеччини
08:06
OPINION
Віктор Трегубов
Звідки ростуть ноги "секс-блогерів"
07:50
Михайло Федоров
Ілон Маск - один з найбільших приватних донорів нашої майбутньої перемоги, - міністр Федоров
07:30
ISW: Росія не продемонструвала спроможність вести кілька великих наступальних операцій водночас
07:06
Окупанти
Генштаб: для облаштування польових шпиталів росіяни використовують дитячі садочки, школи та склади
06:37
"Шпигунська куля" над США
У МЗС Китаю висловили невдоволення й протест через збиття "шпигунської кулі" над США, - BBC
06:21
Олаф Шольц
Шольц: з Україною є консенсус щодо невикористання зброї Заходу на території РФ
01:33
Сумщина обстріли
На Сумщині за день зафіксовано 26 прильотів. Пошкоджено приватні будинки
00:40
діти, війна
Росія вивозить українських дітей з Луганщини у Карелію, - Центр нацспротиву
2023, субота
4 лютого
23:46
Морська піхота, ЗСУ, українські військові
Морські піхотинці знищили 6 росіян і ЗРК "Тор"
23:36
Ярослава Магучіх
Магучіх з рекордом тріумфувала на змаганнях у Франції
23:13
Віктор Циганков
Тренер "Жирони" проанонсував дебют Циганкова в Іспанії
22:58
Зеленський на Миколаївщині провів нараду щодо ситуації у регіоні
Зеленський позбавив громадянства зрадників, які були одними зі стовпів режиму Януковича, - Арахамія
22:40
Київ
У Києві, Київщині та Дніпропетровщині послаблять обмеження електроенергії
22:20
Конор Макгрегор
Макгрегор домовився про перший бій з 2021 року
21:58
Ексклюзив
Ольга Стефанішина
Україна під завершення війни має бути готовою до вступу до ЄС, - віцепрем'єрка Стефанішина
21:53
"Шпигунська куля" над США
США збили китайську "шпигунську кулю"
21:45
Leopard 2
Канада відправила в Україну перший танк Leopard 2
21:24
АПЛ, "Ліверпуль", чемпіонат Англії, Мохаммед Салах
"Ліверпуль" ганебно програв "Вулвергемптону" в АПЛ
21:15
Ексклюзив
Микола Княжицький
Якщо Рада прийме законопроєкт уряду щодо заборони УПЦ (МП), російська церква зможе існувати ще кілька років, - Княжицький
21:12
Російський обстріл, вибух, Сумщина
Російські терористи з мінометів обстріляли Сумщину
21:08
Росіяни цього тижня кинули всі сили на прорив оборони та оточення Бахмута, - Міноборони
20:55
Володимир Зеленський
Зеленський анонсував на 5 лютого впровадження нових санкцій
20:43
Звільнятимуть Крим і Донбас. Центри адмінпослуг приймають заявки до "Гвардії наступу"
20:40
Богдан Ядов
Дзюдоїст Ядов переміг на турнірі Grand Slam у Парижі
20:33
Ексклюзив
Ольга Стефанішина
Наступного тижня будуть перемовини з Єврокомісією та Венеційською комісією щодо закону про КСУ, - віцепрем'єрка Стефанішина
20:23
Віктор Циганков, Жирона
Російський агент заявив про причетність до трансферу Циганкова в Іспанію
20:18
Володимир Зеленський
Після 24 лютого Україні вдалося повернути 1762 українців з російського полону, - Зеленський
20:08
російські військові
"Ти там теж дітей вбивав?": ГУР перехопило розмову окупанта з дружиною
20:08
OPINION
Олександр Вільчинський
Слово як зброя
19:58
Наслідки воєнних злочинів російських окупантів у місті Бородянка
Президентка Парламентської асамблеї НАТО відвідала Бородянку
19:45
Ексклюзив
Зеленський показав світлини з Бахмута
У Бахмуті немає повноцінних вуличних боїв - у тій частині, яку можна назвати містом, росіян немає, - офіцер батальйону "Свобода" Назаренко
19:31
Світло
В Одесі заживили критичну інфраструктуру
19:19
Китай
Китайці постачають РФ складові навігації у вертольотах й запчастини для винищувачів, - Wall Street Journal
19:17
кордон
Жінки-чиновниці можуть виїжджати за кордон: в уряді назвали умови
19:07
ЗСУ Бахмут
Окупанти почали вербувати засуджених жінок, - Генштаб
18:26
Місце аварії на трубопроводі Північний потік
У Німеччини нема доказів, що за вибухами на "Північних потоках" стоїть РФ
18:07
світло
В Одесі та Одеському районі без світла лишаються півмільйона абонентів
18:03
OPINION
Володимир Гевко
Маск теоретично може утримувати таку державу як Україна
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV