На Харківщині 7 підлітків отримали осколкові поранення через детонацію міни "Пелюстка"
Ввечері 3 лютого 7 підлітків постраждали внаслідок детонації міни "Пелюстка" на Харківщині
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Інцидент стався близько 20:00 в Ізюмі. 3 хлопців та 4 дівчат, віком 14-17 років, знайшли фрагмент протипіхотної міни "Пелюстка". Один з підлітків підняв його із землі та кинув поруч з іншими. Міна здетонувала.
Всі діти отримали осколкові поранення. Зараз їх стан задовільний, проте п'ятеро з них були госпіталізовані в Ізюмську лікарню. Наразі їх життю загрози немає.
"Вкотре нагадую про високу мінну небезпеку на деокупованих територіях Харківщини. У разі виявлення підозрілих предметів у жодному разі не можна їх брати до рук. Це дуже небезпечно. Необхідно негайно повідомити про таку знахідку спеціалістів ДСНС або поліцію", - пише Синєгубов.
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