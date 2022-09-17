Росіяни не готові до зимової кампанії, - генерал Скшипчак

Про це генерал броні збройних сил Польщі Вальдемар Скшипчак заявив у ефірі програми "Студія Захід з Антіном Борковським" на телеканалі "Еспресо".

"Росіяни зовсім не готові до зими, на мою думку, власне через те, що вони мають важкі війська. Вони мають війська танкові та механізовані, тому восени й взимку мають обмежені можливості ведення бойових дій. Тим часом Україна має над ними перевагу, бо попри танкові та механізовані війська, має легкі формування, з легким бойовим спорядженням, які можуть провадити діяльність за будь-яких погодних умов", - розповів він.

На думку генерала, ЗСУ будуть мати більше можливостей, ніж російські війська.

"Ви матимете перевагу, бо зможете вести бойові дії весь час завдяки потенціалу легких військ. Легкі броньовані машини, багато легкої піхоти, Нацгвардія. Маєте набагато більше можливостей, ніж росіяни. Бо вони будуть окопуватись та ховатись за танками, оскільки нічого більше не мають", - зазначив Скшипчак.

Він вважає, що росіяни вже перейшли до оборони на всьому фронті.

"Вони за будь-яку ціну намагатимуться той фронт втримати, щоб не дати себе викинути за межі кордону до своєї країни. Натомість ви маєте різні можливості, маєте легкі війська, і маєте їх багато, тому зможете проводити несподівані атаки, бити росіян увесь час", - підсумував генерал.