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Росіяни не здатні оточити Бахмут, - Череватий

19 березня, 2023 неділя
14:35
війна з Росією Бахмут

Речник Східного угрупування військ Сергій Череватий заявив, що російські війська не можуть завершити операцію по захопленню Бахмута

Про це він сказав у ефірі телемарафону. 

"Зараз російські сили не можуть завершити операцію по захопленню Бахмута. Там дуже активні бої, вони по інерції здійснюють десятки атак, зазнають величезних втрат", - розповів він.

Череватий також заявив, що заяви Пригожина - це заклик до російського керівництва про допомогу.

"ЗСУ знекровлюють ворога, сточують його бойові можливості, ламають бойовий дух. Ці "фріковські" заяви Пригожина це, напевно, сигнал  "sos" керівництву", - зазначив речник.

Він також повідомив, що за добу на Бахмутському напрямку ворог здійснив 197 обстрілів різними типами артилерії та з РСЗВ. 35 разів росіяни атакували позиції ЗСУ.

"Тільки в районі Бахмута ворог здійснив 73 обстріли та 25 раз намагався атакувати. У боях в північній частині Бахмута і в населених пунктах Горіхове, Василівка, Григорівка та Богданівка під час боїв ворог втратив 96 убитими та 153 зазнали поранень", - додав Череватий. 

  • За даними аналітиків ISW, засновник ПВК Вагнера Євген Пригожин прагне створити інфоприводи, щоб виправдати неспроможність найманців повністю оточити Бахмут.
Бахмут
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