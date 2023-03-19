Пригожин створює інфоприводи, аби пояснити неспроможність "Вагнера" захопити Бахмут, - ISW
За даними аналітиків ISW, засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин прагне створити інфоприводи, щоб виправдати неспроможність найманців повністю оточити Бахмут
Про це мовиться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).
Експерти звернули увагу, що в інтерв'ю Євгена Пригожина від 17 березня він стверджував, що українські війська готуються до контрнаступу на п'яти окремих напрямках: до Бєлгородської області, в районі Кремінної, в районі Бахмута, в напрямку Донецька і в Запорізькій області.
Засновник ПВК заявив, що українські сили почнуть ці операції з середини квітня, і закликав російські війська підготуватися до цих контрнаступів, зберігаючи боєприпаси і техніку.
" Пригожин, ймовірно, зобразив українські сили як такі, що мають достатньо бойової потужності для проведення масованого контрнаступу по всьому театру воєнних дій, щоб виправдати нездатність групи Вагнера завершити оточення або оточення Бахмута", - зазначили фахівці.
За попередньою оцінкою ISW, бойовики "Вагнера", ймовірно, проводять опортуністичні атаки на населені пункти, які легше захопити на північ і північний захід від Бахмута, оскільки їхні можливості отримати тактичні переваги в самому Бахмуті зменшуються, і Пригожин, ймовірно, намагається представити ці дії як захист флангів у підготовці до українських контрнаступів.
"Описування Пригожиним неминучих українських контрнаступів також означає, що він вважає, що російські війська незабаром втратять ініціативу на користь України і будуть змушені перейти до оборони, а продовжувати безуспішні наступальні операції в районах Кремінної, Бахмута, Авдіївки і Вугледара", – додали в Інституті
- Нагадаємо, командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що ситуація довкола Бахмута, що на Донеччині, залишається складною, штурмові загони ПВК Вагнера наступають з декількох напрямків, намагаючись прорвати оборону ЗСУ.
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