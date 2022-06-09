Росіяни обговорюють відправлення мелітопольців на мінні поля для розмінування Маріуполя "естественным путем", - перехоплення СБУ
Російські окупанти в перехопленій розмові СБУ обговорювали розмінування Маріуполя, випустивши полонених із Мелітополя на мінні поля
Про це інформує в фейсбуці Служба безпеки України.
"Обсуждался, вроде бы, момент: в помощь вам или городу Мариуполю на разминирование естественным путем, либо на окопы хотят определить задержанных с Мелитополя", – говорить колезі військовий ФСБ РФ "Каспій".
Окупаційна влада погодила такі плани, запевняє рашист.
"Тор" (співробітник ФСБ РФ, – Ред.) мне сообщил, что от тебя шла инициатива… наше руководство продублировало коменданту области, все всё в курсе. Главное – механизм продумать", – веде далі росіянин.
У Службі безпеки України відреагували на такі заяви рашистів: "Ми можемо "допомогти" окупантам тільки одним: знищувати їх якомога більше і швидше".
- На Херсонщині російські окупанти мінують територію мінами 50-х років минулого століття. У розвідці повідомляють, що ці боєприпаси були підготовлені для знищення на складах в Ростовській області, утім вантаж передали на передову. Відомо, що вже підірвалося кілька саперів-окупантів.
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