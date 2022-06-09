Росіяни обговорюють відправлення мелітопольців на мінні поля для розмінування Маріуполя "естественным путем", - перехоплення СБУ

Про це інформує в фейсбуці Служба безпеки України.

"Обсуждался, вроде бы, момент: в помощь вам или городу Мариуполю на разминирование естественным путем, либо на окопы хотят определить задержанных с Мелитополя", – говорить колезі військовий ФСБ РФ "Каспій".

Окупаційна влада погодила такі плани, запевняє рашист.

"Тор" (співробітник ФСБ РФ, – Ред.) мне сообщил, что от тебя шла инициатива… наше руководство продублировало коменданту области, все всё в курсе. Главное – механизм продумать", – веде далі росіянин.

У Службі безпеки України відреагували на такі заяви рашистів: "Ми можемо "допомогти" окупантам тільки одним: знищувати їх якомога більше і швидше".