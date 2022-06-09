Російські сапери підриваються під час встановлення на Херсонщині мін 50-х років, - розвідка
На Херсонщині російські окупанти мінують територію мінами 50-х років минулого століття. У розвідці повідомляють, що ці боєприпаси були підготовлені для знищення на складах в Ростовській області, утім вантаж передали на передову. Відомо, що вже підірвалося кілька саперів-окупантів
Про це інформує в телеграмі Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
На Херсонському напрямку українські захисники здійснили контрнаступ, у результаті загарбники зазнали втрат в живій силі, техніці та відійшли. Тому рашисти почали споруджують додаткові лінії оборони та мінувати території.
"Нещодавно на окуповану Херсонщину прибула колона російських військових вантажівок з радянськими мінами, які виготовлені в 50-х роках минулого століття. Боєприпаси зберігалися на складах в Ростовській області та були підготовлені для знищення. Присвоївши кошти на утилізацію, російське командування передало небезпечний вантаж в передові підрозділи загарбників для мінування оборонних позицій", - йдеться в повідомленні.
У розвідці повідомляють, що під час встановлення цих мін вже підірвалося кілька саперів з батальйонно-тактичної групи 7 військової бази 49 загальновійськової армії південного військового округу (в/ч 09332) РФ.
"З військовою поліцією та офіцерами ФСБ, які працювали на місцях підривів, командування БТГ домовилося, що це буде класифіковано як нещасний випадок. Родини саперів за загибель родичів-окупантів виплат не отримають", додають в ГУР.
- Полковник СБУ Роман Костенко зазначив, що на Херсонщині значних змін не відбулося, українська та російська сторони знаходяться в обороні.
- 8 червня речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник заявив, що Росіяни розгорнули "іскандери" поблизу Херсонської області.
- Також у звіті ОК "Південь" йдеться, що в'їхати та виїхати з окупованої Херсонщини можливо лише через Крим.
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