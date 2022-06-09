Про це інформує в телеграмі Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

На Херсонському напрямку українські захисники здійснили контрнаступ, у результаті загарбники зазнали втрат в живій силі, техніці та відійшли. Тому рашисти почали споруджують додаткові лінії оборони та мінувати території.

"Нещодавно на окуповану Херсонщину прибула колона російських військових вантажівок з радянськими мінами, які виготовлені в 50-х роках минулого століття. Боєприпаси зберігалися на складах в Ростовській області та були підготовлені для знищення. Присвоївши кошти на утилізацію, російське командування передало небезпечний вантаж в передові підрозділи загарбників для мінування оборонних позицій", - йдеться в повідомленні.



У розвідці повідомляють, що під час встановлення цих мін вже підірвалося кілька саперів з батальйонно-тактичної групи 7 військової бази 49 загальновійськової армії південного військового округу (в/ч 09332) РФ.



"З військовою поліцією та офіцерами ФСБ, які працювали на місцях підривів, командування БТГ домовилося, що це буде класифіковано як нещасний випадок. Родини саперів за загибель родичів-окупантів виплат не отримають", додають в ГУР.