Росіяни розгорнули "іскандери" поблизу Херсонської області, – Мотузяник
За вісім кілометрів від адміністративної межі з Херсонською областю в окупованому Криму росіяни розгорнули ракетні комплекси "Іскандер – М"
Про це заявив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник в ефірі всеукраїнського марафону.
"Є загроза завдання ракетних ударів по військових та цивільних об'єктах на території України з території тимчасово окупованого Криму. Зокрема, у районі населеного пункту Мілководне (за 8 км до адміністративної межі з Херсонською обл.) російський агресор розгорнув ракетний дивізіон ОТРК "Іскандер-М", – сказав Мотузяник.
Крім цього, він зауважив, що російські кораблі в акваторіях Чорного та Азовського морів продовжують виконувати завдання з ізоляції району бойових дій, ведення розвідки та вогневої підтримки на приморському напрямку.
"У готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебуває п'ять носіїв КРМБ типу "Калібр" (сумарний залп – до 36 ракет)", – додав Мотузяник.
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- 8 червня військовий експерт Олександр Мусієнко в ефірі Еспресо заявив, що Росія хоче вирівняти лінію фронту по лівому березі Сіверського Дінця, але Сєверодонецьк взяти не може.
- Голова Луганської ОВА повідомив 8 червня, що російські загарбники планують форсувати річку Сіверський Донець, аби створити плацдарм для наступу. Місто Сєверодонецьк рашисти не контролюють.
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