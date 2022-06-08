Про це заявив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник в ефірі всеукраїнського марафону.

"Є загроза завдання ракетних ударів по військових та цивільних об'єктах на території України з території тимчасово окупованого Криму. Зокрема, у районі населеного пункту Мілководне (за 8 км до адміністративної межі з Херсонською обл.) російський агресор розгорнув ракетний дивізіон ОТРК "Іскандер-М", – сказав Мотузяник.



Крім цього, він зауважив, що російські кораблі в акваторіях Чорного та Азовського морів продовжують виконувати завдання з ізоляції району бойових дій, ведення розвідки та вогневої підтримки на приморському напрямку.



"У готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебуває п'ять носіїв КРМБ типу "Калібр" (сумарний залп – до 36 ракет)", – додав Мотузяник.

8 червня під час телемарафону Мотузяник також розповів, що в районі Сєверодонецька сили росіян удесятеро перевищують чисельність ЗСУ.

8 червня військовий експерт Олександр Мусієнко в ефірі Еспресо заявив, що Росія хоче вирівняти лінію фронту по лівому березі Сіверського Дінця, але Сєверодонецьк взяти не може.

Голова Луганської ОВА повідомив 8 червня, що російські загарбники планують форсувати річку Сіверський Донець, аби створити плацдарм для наступу. Місто Сєверодонецьк рашисти не контролюють.

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