Окупанти знову планують форсувати Сіверський Донець, - голова Луганської ОВА

Про це в ефірі єдиних новин розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Ми чули вже неодноразово, як російське військове командування та кадирівці заявляли про повний контроль на містом. Але чомусь вони там досі гинуть.

Ніхто не здаватиме місто Сєверодонецьк. Навіть якщо нашим військовим доведеться відійти на більш укріплені позиції, то це не означатиме, що хтось здає місто. Нашим захисникам боляче чути таке формулювання про те, що хтось щось "здає". Ніхто нічого не здаватиме.

На сьогоднішній день бої тривають у місті. Все, що є в російської армії – міномети, артилерія, танки, авіаудари – все туди летить", – зазначив Гайдай.

Він запевнив, що трасу Лисичанськ – Бахмут російські нацисти не контролюють, але її сильно обстрілюють. Тому ця дорога надто небезпечна, щоби нею користуватися. Контроль над цією трасою є одним із першочергових завдань загарбників.

Нагадаємо, ЗСУ успішно стримують штурм окупантів в Сєверодонецьку, на Слов’янському напрямку ворог намагається покращити тактичне положення.

Окупанти зазнають великих втрат у Сєверодонецьку, адже не можуть досягти цілей, які перед ними ставлять.

"Найближчим часом завданням військового командування росіян буде захоплення Сєверодонецька і повний контроль над трасою Лисичанськ – Бахмут. Тому я впевнений, що зараз усі резерви, які в них є, кинуть на виконання цих завдань. Найближчим часом ми очікуємо збільшення обстрілів і бомбардувань Лисичанська та Сєверодонецька, величезних наступів на Сєверодонецькому і Попаснянському напрямках і спроби ще раз зробити переправу через річку Сіверський Донець, аби створити плацдарм для подальшого наступу", – підсумував Гайдай.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb