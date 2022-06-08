Таку думку він висловив в етері Еспресо.



"Боєздатність окупантів низька, мотивації немає, успіхів немає, питання про захоплення Сєверодонецька сьогодні-завтра не стоїть. Загарбники не можуть досягти тих цілей, які перед ними ставлять. Також окупанти зазнають дуже великих втрат…Тож питання про бойовий дух не стоїть, там питання чисельності - їх просто багато", - наголосив Власенко.



Голова РВА додав, що у Сєверодонецьку воюють всі, кого могла зібрати окупаційна армія.



"Якщо йде мова про техніку, артилерію та авіацію, то ними займаються професійні штатні підрозділи Збройних сил РФ. В піхоті "збірна солянка" - там і кадирівці, і вагнерівців - все, що можуть зібрати, йде у бій", - сказав він.

Власенко також зауважив, що у підземеллях Сєвєродонецького об'єднання "Азот" перебуває близько одна тисяча людей.

"Я думаю, що близько тисячі людей там перебуває, може трішки менше. Обстріли продовжуються, немає нічого святого", - наголосив голова РВА.

Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що у бомбосховищах "Азоту" перебуває приблизно 500 людей, серед них є 36 дітей. Вони відмовляються евакуюватись



Напередодні, 7 червня очільник ВЦА Олександр Стрюк повідомляв, що в Сєвєродонецьку залишаються 10-11 тис. мирних жителів, тривають вуличні бої.



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